Operan por tercera vez a la niña con "máscara de Batman"

Oi pessoal, Luna está muito bem e ativa, como se nada tivesse acontecido... Vídeo gravado hoje do lado de fora da clínica, aguardando para ser atendida. Detalhe no fim do vídeo da Luna apaixonada pela parede. Já há alguns dias ela beija essa parede e eu não sei porque O médico removeu o nevus da bochecha esquerda e alguns pontinhos nos olhos ♥️ Essa primeira parte da cirurgia geralmente é muito mais simples e fácil de cuidar. A segunda parte é quando cai a crosta que vai se formar dela e aí é feito o enxerto em cima de alguns pedaços para completar o desnível da pele, já que o nevus é muito profundo Desta vez está sendo muito cansativo, pois estou sozinha e quase não durmo, preocupada com Luninha encostando a mão ou o travesseiro no machucado, mas Deus dá forças e estou aqui firme e forte ♥️ No Modo Zumbi Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho e preocupação!!! Temos muita sorte de ter uma filha tão amada por tá tá gente ao redor do mundo!!!