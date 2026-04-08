Nueva amenaza a Occidente: hackers rusos apuntan contra objetivos militares

La información publicada por el portal especializado Politico indica que la infiltración comenzó a través de routers inalámbricos con seguridad deficiente. Estos dispositivos permitieron a los atacantes acceder a contraseñas y correos electrónicos privados de manera remota. El objetivo principal consistió en recolectar datos de militares y funcionarios públicos. Las agencias de seguridad de países como Alemania, Italia y Ucrania colaboraron para exponer estas tácticas de vigilancia silenciosa.

Alcance de las operaciones

La actividad delictiva aprovechó fallos en equipos de marcas populares para evadir los protocolos de cifrado de red. Mediante esta técnica, los agentes capturaron flujos de información provenientes de computadoras y teléfonos móviles. Las autoridades confirmaron que el interés se centró en dominios gubernamentales y sistemas de defensa. La obtención de estos datos facilitó posibles acciones de sabotaje informativo en diversas regiones.