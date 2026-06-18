"No te mueras, por favor": le disparó 7 veces y se puso a rezar por su salud

Las nuevas imágenes muestran el momento posterior, en el que el soldado José Otavio Pinheiro reza para que el baleado no muera. "Espera, voy a matarlo. Voy a dispararle, Billy. ¡Oye! ¡Oye! Pide refuerzos, Billy. ¡Pide refuerzos, pide refuerzos!", dice en un primer momento.

Luego comienza la desesperación: "La ambulancia, la ambulancia viene. Oye Igor, la ambulancia viene, hombre. Por el amor de Dios, no te mueras, hombre. Dime tu nombre. Mantente con vida, respira, hermano. Por favor, hombre, por favor, respira, hermano. Respira, respira. No te mueras, hombre. Dime tu nombre".

baleado El policía disparó contra la víctima, y después rezó para que no muriera.

Finalmente, el policía reza para que Igor se salve: "No te mueras, Señor, por favor. Respira, respira. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén".

Los rezos y súplicas no dieron resultado, ya que el hombre recibió cuatro balazos y murió en ese mismo lugar, en donde intentaron reanimarlo.