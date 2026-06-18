"No te mueras, por favor": le disparó 7 veces y se puso a rezar por su salud

Un video causó conmoción en la opinión pública de Brasil. En las imágenes se puede observar como un policía militar le dispara 7 veces a una persona durante un altercado, pero acto seguido ruega que se recupere y no muera.
El hecho ocurrió en abril en Pirituba, Sao Paulo, pero recién ahora se conocieron las imágenes. La familia de la víctima, Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues, de 45 años, indicó que el sujeto estaba tomando medicamentos para tratar la esquizofrenia. El hombre trabajaba como plomero, electricista y haciendo manutención en general.
El video del duro momento
En el video que se conoció originalmente, se puede ver cómo la víctima amenaza con un cuchillo a un motociclista antes de ser neutralizado por la policía. Lo que no se pudo observar en ese momento fue lo que sucedió después.
Las nuevas imágenes muestran el momento posterior, en el que el soldado José Otavio Pinheiro reza para que el baleado no muera. "Espera, voy a matarlo. Voy a dispararle, Billy. ¡Oye! ¡Oye! Pide refuerzos, Billy. ¡Pide refuerzos, pide refuerzos!", dice en un primer momento.
Luego comienza la desesperación: "La ambulancia, la ambulancia viene. Oye Igor, la ambulancia viene, hombre. Por el amor de Dios, no te mueras, hombre. Dime tu nombre. Mantente con vida, respira, hermano. Por favor, hombre, por favor, respira, hermano. Respira, respira. No te mueras, hombre. Dime tu nombre".
Finalmente, el policía reza para que Igor se salve: "No te mueras, Señor, por favor. Respira, respira. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén".
Los rezos y súplicas no dieron resultado, ya que el hombre recibió cuatro balazos y murió en ese mismo lugar, en donde intentaron reanimarlo.