Movilizaciones contra el genocidio en Palestina que suma el apoyo de varios países en la ONU

Movilizaciones por Palestina en Italia Cientos de miles de italianos marcharon ayer para condenar el genocidio en Palestina.

Por su parte Italia, Alemania, Argentina y Estados Unidos se encuentran entre los pocos países que aún se oponen a reconocer a Palestina como Estado independiente. Más de tres cuartas partes de los 193 miembros de la ONU ya lo hacen.

Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos

Una comisión de investigación de Naciones Unidas (ONU) concluyó la semana pasada que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.

chicos gazatíes La hambruna y matanzas en Gaza es una de las mayores preocupaciones en la ONU.

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado indicó que existen motivos razonables para concluir que cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamás en 2023.

Estos actos son: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos.

Diarios Italia

Miles de italianos movilizados por Palestina

Mientras el gobierno italiano, de Giorgia Meloni, ha declarado que por ahora no reconocerá un Estado palestino, decenas de miles de personas salieron este lunes a las calles de más de 80 ciudades de Italia en respuesta a un llamado de los sindicatos del país a "denunciar el genocidio en Gaza" y en apoyo a la flotilla humanitaria Global Sumud.

Bloqueos pro Palestina en Italia "Bloquemos todo", una de las consignas en Italia para reclamar contra el genocidio en Palestina.

La jornada de huelga de 24 horas a nivel nacional afectó el transporte público, las escuelas, las universidades y hasta las actividades en los puertos de Italia.

Turín, Milán, Nápoles y Roma fueron las ciudades donde más personas se concentraron bajo el lema "Bloqueemos todo con Palestina en el corazón".