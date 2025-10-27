Los estados más "amigables" para inmigrantes en 2025 en Estados Unidos

estados unidos latinos comunidad efe 1 Personas recorriendo el parque Dumbo de Brooklyn, en Nueva York en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/ Ángel Colmenares.

Educación y empleo: factores clave para la comunidad latina

La educación y el empleo son dos ejes fundamentales para una integración plena. Un artículo sobre los “top 5 immigrant-friendly states” en 2025 menciona que estados como California, New York, Illinois, Washington (State) y Colorado lideran en programas de apoyo para inmigrantes, que abarcan acceso al empleo, licencias profesionales, educación y servicios de idioma.

Eso es especialmente relevante para argentinos que cuentan con formación, bilingüismo u orientan su emigración hacia el empleo cualificado.

Factores federales y su impacto para inmigrantes

Aunque muchos estados avanzan localmente, también hay que considerar las decisiones del gobierno federal, en este caso bajo la administración de Donald Trump, que han modificado el marco general de la inmigración en Estados Unidos.

Un informe del American Public Health Association (APHA) recuerda que en 2025 se reavivó una agenda más dura contra el ingreso y los servicios a inmigrantes por parte del gobierno federal, lo cual puede afectar incluso a los estados más “amigables”.

Esa combinación, políticas estatales progresistas pero con un entorno federal complicado, hace que elegir bien el estado de residencia sea aún más relevante.