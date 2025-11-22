Inicio Mundo Estados Unidos
Legisladores demócratas denuncian a Donald Trump en Estados Unidos

Legisladores demócratas presentaron denuncias contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por amenazas en redes

Por UNO
Congresistas demócratas denunciaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por amenazas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Aaron Schwartz.

Congresistas demócratas denunciaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por amenazas (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Aaron Schwartz.

La tensión política en Estados Unidos vuelve a escalar, varios legisladores del Partido Demócrata presentaron denuncias policiales contra Donald Trump por publicaciones en su red social Truth Social, donde el presidente exigió el arresto y juicio de seis congresistas demócratas, informó EFE.

Según el mandatario, estos legisladores habrían incitado a miembros del Ejército a desobedecer “órdenes ilegales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a arrestar y juzgar a los seis legisladores demócratas que urgen en un video al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales". Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a arrestar y juzgar a los seis legisladores demócratas que urgen en un video al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales". Crédito: EFE.

Los representantes Jason Crow (Colorado), Chrissy Houlahan y Chris Deluzio (Pensilvania) explicaron que las publicaciones del presidente, con referencias a sedición y pena de muerte, representan una amenaza directa. Para los denunciantes, el mensaje es “peligroso” y podría incentivar violencia política, según difundió el medio Politico.

Aunque las denuncias difícilmente avancen en la justicia, marcan un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Donald Trump y el Partido Demócrata, con fuertes repercusiones en el Congreso.

El choque entre Donald Trump y el Partido Demócrata

El conflicto comenzó cuando, en un video grabado frente al Capitolio, los seis legisladores señalados subrayaron que los militares deben “defender la Constitución” y “desobedecer órdenes ilegales”. No detallaron a qué órdenes se referían, pero remarcaron la importancia de la cadena de mando para evitar abusos de poder dentro de las fuerzas armadas.

Tras esas declaraciones, Donald Trump acusó públicamente a los congresistas de traición. En su publicación, calificó la conducta de los demócratas como “sediciaria del más alto nivel” y pidió que fueran arrestados de inmediato.

La Casa Blanca sale a defender al presidente

Ante la repercusión, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Además, criticó el video de los congresistas por incitar a la desobediencia militar, algo que puede ser castigado por la ley.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Crédito: EFE.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Crédito: EFE.

Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes impartidas por el presidente a las fuerzas armadas y advirtió que la estabilidad del Ejército depende de cumplir la jerarquía sin excepción.

