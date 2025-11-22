Legisladores demócratas denuncian a Donald Trump en Estados Unidos

Aunque las denuncias difícilmente avancen en la justicia, marcan un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Donald Trump y el Partido Demócrata, con fuertes repercusiones en el Congreso.

El choque entre Donald Trump y el Partido Demócrata

El conflicto comenzó cuando, en un video grabado frente al Capitolio, los seis legisladores señalados subrayaron que los militares deben “defender la Constitución” y “desobedecer órdenes ilegales”. No detallaron a qué órdenes se referían, pero remarcaron la importancia de la cadena de mando para evitar abusos de poder dentro de las fuerzas armadas.

Tras esas declaraciones, Donald Trump acusó públicamente a los congresistas de traición. En su publicación, calificó la conducta de los demócratas como “sediciaria del más alto nivel” y pidió que fueran arrestados de inmediato.

La Casa Blanca sale a defender al presidente

Ante la repercusión, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Además, criticó el video de los congresistas por incitar a la desobediencia militar, algo que puede ser castigado por la ley.

casa blanca estados unidos karoline leavitt efe 1 Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Crédito: EFE.

Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes impartidas por el presidente a las fuerzas armadas y advirtió que la estabilidad del Ejército depende de cumplir la jerarquía sin excepción.