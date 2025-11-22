La tensión política en Estados Unidos vuelve a escalar, varios legisladores del Partido Demócrata presentaron denuncias policiales contra Donald Trump por publicaciones en su red social Truth Social, donde el presidente exigió el arresto y juicio de seis congresistas demócratas, informó EFE.
Legisladores demócratas denuncian a Donald Trump en Estados Unidos
Legisladores demócratas presentaron denuncias contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por amenazas en redes
Según el mandatario, estos legisladores habrían incitado a miembros del Ejército a desobedecer “órdenes ilegales”.
Los representantes Jason Crow (Colorado), Chrissy Houlahan y Chris Deluzio (Pensilvania) explicaron que las publicaciones del presidente, con referencias a sedición y pena de muerte, representan una amenaza directa. Para los denunciantes, el mensaje es “peligroso” y podría incentivar violencia política, según difundió el medio Politico.
Aunque las denuncias difícilmente avancen en la justicia, marcan un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Donald Trump y el Partido Demócrata, con fuertes repercusiones en el Congreso.
El choque entre Donald Trump y el Partido Demócrata
El conflicto comenzó cuando, en un video grabado frente al Capitolio, los seis legisladores señalados subrayaron que los militares deben “defender la Constitución” y “desobedecer órdenes ilegales”. No detallaron a qué órdenes se referían, pero remarcaron la importancia de la cadena de mando para evitar abusos de poder dentro de las fuerzas armadas.
Tras esas declaraciones, Donald Trump acusó públicamente a los congresistas de traición. En su publicación, calificó la conducta de los demócratas como “sediciaria del más alto nivel” y pidió que fueran arrestados de inmediato.
La Casa Blanca sale a defender al presidente
Ante la repercusión, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Donald Trump no pretende ejecutar a ningún legislador. Además, criticó el video de los congresistas por incitar a la desobediencia militar, algo que puede ser castigado por la ley.
Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes impartidas por el presidente a las fuerzas armadas y advirtió que la estabilidad del Ejército depende de cumplir la jerarquía sin excepción.