Le dedicó un pasacalles a la novia de su exmarido y se hizo viral

Según medios de Paraguay, la dedicatoria fue para una médica veterinaria del Centro Antirrábico Nacional, de nombre Lorena, quien además reutilizó el pasacalles como decoración para el festejo de su cumpleaños.

“¡Felicidades doctora Lorena Jara Oroa! Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias. Toda la felicidad del mundo para vos”, decía el cartel.

La destinataria se lo tomó con humor. “Tantas demostraciones de afecto que un simple gracias queda corto. Aún así, solo me queda decir gracias totales”, expresó al posar con su torta y su pasacalle.

De todos modos, la médica aclaró que "no tiene nada que ocultar", y explicó: "Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

A partir de la viralización del pasacalles, usuarios señalaron como la supuesta responsable a María Liz Sanabria, la ex esposa del actual novio de la veterinaria, aunque ella aclaro: "No tengo nada que ver con el superpasacalles que le pusieron a la Tupasy del campo".

Aunque sí recordó que su marido le habría sido infiel con ella, rompiendo un matrimonio de 20 años y dejando su hogar con cuatro niños.