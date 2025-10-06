Las tarifas de Trump comienzan a elevar los precios en Estados Unidos

donald-trump-aranceles-efe-1.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene la orden ejecutiva firmada durante un anuncio de aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington el mes de abril. Hoy busca negociaciones con los distintos países. Crédito: EFE/EPA/Kent Nishimura.

Trump sorprendió a los mercados hace seis meses al imponer tarifas recíprocas a casi todos los países, una medida que, si bien elevó los costos de importación, no disparó la inflación general tanto como se temía. En agosto, la inflación interanual se ubicó en 2,9%.

Qué productos ya aumentaron

Según un relevamiento de la consultora Telsey Advisory Group, grandes cadenas minoristas subieron los precios de 11 de 29 productos textiles (como camisetas y zapatillas), 12 de 18 artículos para el hogar (bicicletas, lavavajillas) y 5 de 16 productos deportivos.

En el rubro del mobiliario, Ashley Furniture, uno de los mayores fabricantes del mundo, anunció aumentos de entre 3,5% y 12%, mientras que AutoZone anticipó nuevos incrementos en repuestos ante el encarecimiento de las importaciones.

“El cliente termina pagando, especialmente cuando se trata de productos esenciales”, reconoció Philip Daniele, CEO de AutoZone.

El impacto en los alimentos y bebidas

Las tarifas también alcanzan al consumo básico. Campbell’s, fabricante de sopas enlatadas, informó que el encarecimiento del acero estañado importado obligará a aplicar “aumentos quirúrgicos” en sus precios.

En paralelo, el café, especialmente el proveniente de Brasil, el mayor exportador mundial, subió tras la aplicación de aranceles del 50%.

Qué dice la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que hasta ahora los importadores y minoristas estadounidenses absorbieron la mayor parte del costo de las tarifas.

Sin embargo, Nathan Sheets, economista jefe de Citigroup, advirtió que esa carga podría trasladarse cada vez más a los consumidores: “Hasta ahora, los hogares estadounidenses han asumido entre el 30% y el 40% del costo de las tarifas, pero esperamos que su participación suba al 60% en los próximos meses”, afirmó.

RESERVA-FEDERAL-economia-inflacion.webp El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que hasta ahora los importadores y minoristas estadounidenses absorbieron la mayor parte del costo de las tarifas.

Por qué importa para los latinos y argentinos en Estados Unidos

El aumento de precios podría impactar especialmente a los latinos y argentinos que viven en Estados Unidos, ya que los bienes afectados, ropa, electrodomésticos, alimentos enlatados y repuestos, que forman parte del consumo cotidiano.

En un contexto en que la inflación general parece moderada, las tarifas podrían convertirse en un nuevo foco de presión sobre el costo de vida.