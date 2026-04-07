La misión Artemis II completó su histórico viaje alrededor de la luna y regresa a la Tierra

orion El Proyecto Artemis buscará lunatizar en 2027.

Desde esa posición privilegiada, la tripulación pudo observar y fotografiar el llamado "lado oculto" (técnicamente la cara no visible desde la Tierra). Lejos de ser un lugar de tinieblas perpetuas, esta región se caracteriza por un relieve mucho más accidentado, repleto de cráteres de impacto y casi sin los "mares" de lava que vemos desde Argentina cada noche.

nasa artemis ii en vivo Parte de la tripulación del Proyecto Artemis durante su viaje a la órbita lunar.

El operativo de regreso

Actualmente, la nave viaja a miles de kilómetros por hora impulsada por la gravedad lunar. El operativo de rescate ya está desplegado en el Océano Pacífico, frente a las costas de California.

El reingreso: Será la prueba de fuego definitiva. La cápsula deberá soportar temperaturas de casi 2.800°C al chocar contra la atmósfera terrestre.

Será la prueba de fuego definitiva. La cápsula deberá soportar temperaturas de casi al chocar contra la atmósfera terrestre. El objetivo: Esta misión es el ensayo final para Artemis III, la ambiciosa etapa que planea llevar a la primera mujer y al próximo hombre a caminar sobre la superficie lunar en 2027.

Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

"Un salto para la nueva generación"

Desde el centro de control en Houston, el clima es de alivio pero de máxima concentración. "Hemos demostrado que la Orion está lista para llevar humanos más lejos que nunca", señalaron desde la NASA. Para los especialistas, el éxito de esta misión pone a la humanidad a un paso de establecer una base permanente en el polo sur lunar y, eventualmente, usarla como trampolín hacia Marte.