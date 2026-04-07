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La misión Artemis II completó su histórico viaje alrededor de la luna y regresa a la Tierra

Los cuatro astronautas de la NASA marcaron un hito al superar el récord de distancia lejos de nuestro planeta y fotografiar el lado oculto de la Luna

Luciano Bertolotti
Editado por Luciano Bertolotti
El proyecto Artemis. Orion orbitó la Luna.

El proyecto Artemis. Orion orbitó la Luna.

Después de 10 días de pura tensión y asombro mundial, la misión Artemis II de la Nasa inició su fase final. Tras orbitar la Luna y romper récords de distancia que se mantenían vigentes desde la era de las misiones Apolo, la tripulación compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen viaja de regreso hacia nuestro planeta.

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Este viaje no es solo un éxito técnico; representa el regreso de la humanidad a las proximidades lunares tras más de 50 años de ausencia. La última vez que una nave tripulada estuvo en esta posición fue en 1972, con la misión Apolo 17.

El récord y el "lado oculto" de la Luna

Uno de los momentos más críticos y espectaculares de la misión ocurrió cuando la cápsula Orion sobrevoló la cara oculta de la Luna. Al estar en el punto más alejado de la Tierra, los astronautas batieron el récord de distancia absoluta para una nave diseñada para humanos, situándose a más de 400.000 kilómetros.

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El Proyecto Artemis buscará lunatizar en 2027.

El Proyecto Artemis buscará lunatizar en 2027.

Desde esa posición privilegiada, la tripulación pudo observar y fotografiar el llamado "lado oculto" (técnicamente la cara no visible desde la Tierra). Lejos de ser un lugar de tinieblas perpetuas, esta región se caracteriza por un relieve mucho más accidentado, repleto de cráteres de impacto y casi sin los "mares" de lava que vemos desde Argentina cada noche.

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Parte de la tripulación del Proyecto Artemis durante su viaje a la órbita lunar.

Parte de la tripulación del Proyecto Artemis durante su viaje a la órbita lunar.

El operativo de regreso

Actualmente, la nave viaja a miles de kilómetros por hora impulsada por la gravedad lunar. El operativo de rescate ya está desplegado en el Océano Pacífico, frente a las costas de California.

  • El reingreso: Será la prueba de fuego definitiva. La cápsula deberá soportar temperaturas de casi 2.800°C al chocar contra la atmósfera terrestre.
  • El objetivo: Esta misión es el ensayo final para Artemis III, la ambiciosa etapa que planea llevar a la primera mujer y al próximo hombre a caminar sobre la superficie lunar en 2027.
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"Un salto para la nueva generación"

Desde el centro de control en Houston, el clima es de alivio pero de máxima concentración. "Hemos demostrado que la Orion está lista para llevar humanos más lejos que nunca", señalaron desde la NASA. Para los especialistas, el éxito de esta misión pone a la humanidad a un paso de establecer una base permanente en el polo sur lunar y, eventualmente, usarla como trampolín hacia Marte.

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