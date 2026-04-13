La Justicia le quitó los hijos a una familia que vive con paneles solares y agua de pozo

La familia producía su propia comida, generaba electricidad con paneles solares y extraía agua de un pozo. Los chicos, rodeados de caballos, burros y gallinas, recibían educación en casa y solo salían una vez por semana a San Salvo, una ciudad costera, para tener contacto con el mundo exterior.

La vida “idílica” de la familia quedó bajo la lupa en septiembre del año pasado, cuando todos terminaron hospitalizados tras comer hongos venenosos recolectados en el bosque.

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A partir de ese episodio, los servicios sociales locales iniciaron una investigación y detectaron que la vivienda estaba “en condiciones deplorables, sin higiene y sin servicios básicos”, según consta en el expediente judicial.

La jueza de menores de L’Aquila avaló el pedido de la fiscalía y consideró que los chicos sufrían “violaciones graves y dañinas” de sus derechos por vivir fuera del sistema. Ordenó su retiro inmediato.

La policía se llevó a los tres menores a un centro de acogida gestionado por la Iglesia. Su madre los acompaña, aunque ambos padres tienen acceso limitado, según explicó su abogado, Giovanni Angelucci.

El fallo remarcó que la familia vivía “en condiciones de precariedad habitacional”, sin ingresos fijos, sin baño y con los chicos fuera del sistema escolar.

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Mientras esperaban la resolución, Trevallion y Birmingham dieron entrevistas a la prensa y sumaron el apoyo de miles de personas que firmaron una petición online para que la familia no fuera separada.

“Fue la peor noche de mi vida”, contó Trevallion al medio local Il Centro, tras la intervención policial. “Nos están destruyendo la vida. Es un gran dolor y un shock. En el centro, los chicos tuvieron que dormir separados de su madre. Es una situación terrible”, expresó con doler Trevallion.

“Vivimos fuera del sistema, eso es lo que nos reprochan. Están arruinando la vida de una familia feliz”, argumentaron.

El abogado de la pareja anunció que apelarán la decisión y denunció “falsedades” en el informe judicial, en especial sobre la escolarización de los chicos.

Fuente: tn.com.ar