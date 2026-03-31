Piden elevar a juicio a una madre y su hijo por trata y abuso de una adolescente

El hombre de 34 años enfrenta los cargos más graves: además de ser coautor del delito de trata de personas, se le imputa la autoría de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Por su parte, su madre de 53 años está procesada como coautora de trata, agravada por haberse aprovechado de la minoría de edad de la víctima y su estado de vulnerabilidad para facilitar la logística delictiva.

El rescate en San Pedro y el avance judicial

El operativo que permitió liberar a la adolescente en San Pedro fue el resultado de una investigación que rastreó los movimientos de los captores desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al ser rescatada, se constató que la joven estaba completamente desvinculada del sistema educativo y bajo un control absoluto por parte de los imputados, quienes utilizaban la intimidación para asegurar el silencio de la víctima y la ejecución de la maniobra de narcotráfico que finalmente fue frustrada.

Con el pedido de elevación a juicio, la fiscalía busca una condena ejemplar que contemple la interseccionalidad de los delitos: trata de personas, abuso sexual y narcotráfico. Actualmente, ambos imputados permanecen a disposición de la justicia a la espera de que el tribunal oral fije la fecha del debate, mientras la víctima recibe asistencia integral a través de los programas nacionales de rescate y acompañamiento.