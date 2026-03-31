La Fiscalía Nacional en lo Correccional y Criminal solicitó la elevación a juicio de la causa por la trata de una adolescente de 15 años, quien fue captada en la Ciudad de Buenos Aires y rescatada en el municipio bonaerense de San Pedro.
Piden elevar a juicio a una madre y su hijo por trata y abuso de una adolescente
La fiscalía pidió llevar a juicio a una madre y su hijo por trata en San Pedro, acusados de captar a una menor de 15 años en situación de extrema vulnerabilidad
Los acusados son un hombre de 34 años y su madre de 53, ambos de nacionalidad peruana, señalados por captar a la víctima en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) con el objetivo de utilizarla como “correo humano” para el tráfico internacional de estupefacientes hacia Perú. La menor se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad social, viviendo en situación de calle y con consumo problemático de drogas al momento de ser captada.
Engaños, violencia y una maniobra de narcotráfico internacional
Según informó la Agencia Noticias Argentinas a través del portal Fiscales, la organización criminal se aprovechó de la desprotección total de la joven para reclutarla bajo engaños. La investigación determinó que el plan consistía en trasladarla fuera del país para transportar drogas; sin embargo, durante el cautiverio en San Pedro, la víctima fue sometida a condiciones de explotación agravadas por violencia, amenazas y coerción.
El hombre de 34 años enfrenta los cargos más graves: además de ser coautor del delito de trata de personas, se le imputa la autoría de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Por su parte, su madre de 53 años está procesada como coautora de trata, agravada por haberse aprovechado de la minoría de edad de la víctima y su estado de vulnerabilidad para facilitar la logística delictiva.
El rescate en San Pedro y el avance judicial
El operativo que permitió liberar a la adolescente en San Pedro fue el resultado de una investigación que rastreó los movimientos de los captores desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al ser rescatada, se constató que la joven estaba completamente desvinculada del sistema educativo y bajo un control absoluto por parte de los imputados, quienes utilizaban la intimidación para asegurar el silencio de la víctima y la ejecución de la maniobra de narcotráfico que finalmente fue frustrada.
Con el pedido de elevación a juicio, la fiscalía busca una condena ejemplar que contemple la interseccionalidad de los delitos: trata de personas, abuso sexual y narcotráfico. Actualmente, ambos imputados permanecen a disposición de la justicia a la espera de que el tribunal oral fije la fecha del debate, mientras la víctima recibe asistencia integral a través de los programas nacionales de rescate y acompañamiento.