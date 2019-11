Jeff Bezos, la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en 100.440 millones de euros según Forbes, anunció que ha donado 98,5 millones de dólares (90 millones de euros) a 32 organizaciones en 23 estados que están ayudando a familias sin hogar. El dinero que recibió cada organización oscila entre los 1,25 millones y los 5 millones.

El fundador y CEO de Amazon, de 55 años, dio el dinero a través de su Bezos Day One Fund, que creó en septiembre de 2018. En el lanzamiento, Bezos prometió aportar 2.000 millones al fondo, que tiene dos áreas: financiar el trabajo de organizaciones que ayudan a las familias sin hogar, y crear centros preescolares inspirados en el método Montessori en todo el país.

En la lista de Forbes de filántropos, la organización de Bezos ocupa la segunda posición detrás de Bill y Melinda Gates.

Esta iniciativa solidaria la creó con MacKenzie, la escritora quien ha sido su esposa hasta hace algo menos de un año. Ambos anunciaron solo una semana después de que Amazon lograra una capitalización bursátil de un billón de dólares. La iniciativa la bautizaron Day One Fund, en línea con el mantra que sigue el empresario: trabajar duro siempre como si fuera el primer día.

Jeff Bezos y su ex esposa MacKenzie al anunciar Bezos Day One Fund.

Ambos lo proclamaron al presentar la iniciativa que si sus bisnietos no tienen una vida mejor que las personas de su generación, “es que algo ha ido mal”.

El año pasado, Bezos donó 97,5 millones a 24 organizaciones en 16 Estados que luchan contra la falta de vivienda. Este año, ha aumentado la cifra en un millón y también el número de destinatarios, que abarcan desde Maryland y Nueva York hasta Alaska y Hawai.

Bezos ha hecho referencias en su Instagram a escuelas inspiradas en el métoco Montessori, pero todavía no hay ninguna notificación oficial sobre el progreso del Fondo Bezos Day One en la creación de una red de centros preescolares.

Cuando MacKenzie y Bezos anunciaron que se divorciaban el pasado enero, tras 25 años de matrimonio, el dueño del portal de comercio electrónico tenía una riqueza de unos 164.000 millones, según la valoración bursátil de las acciones de Amazon y otros activos.

Cuatro meses después, la ex pareja llegó a una solución amistosa para consumar el divorcio. MacKenzie se quedó con una cuarta parte de las acciones que tenían en Amazon, la compañía que ambos crearon y en la que juntos controlan el 16% del capital. Conforme a ese reparto, se quedó como propietaria del 4% de la compañía y cedió a su ex marido todos los intereses en The Washington Post y en la compañía espacial Blue Origin.