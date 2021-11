Inventan un condón con púas que evita las violaciones

Te puede interesar: Julia Forniés, de 26 años, la mayor empresaria fast food de Mendoza: "Prefiero comer en Mr. Dog"

Mientras el agresor queda herido, la víctima puede huir y pedir ayuda. Además, el violador no tendrá más remedio que acudir al médico para que le retiren el Rape-axe con una pequeña cirugía. Hasta ese momento no podrá quitárselo u orinar.

La doctora sudafricana Sonette Ehlers decidió tomar medidas contra los violadores inventando y fabricando un dispositivo llamado Rape-axe, que está diseñado para evitar violaciones y todas las consecuencias de ese acto aberrante.

"Duele, no podrá orinar y caminar cuando está enganchado. Si intenta quitárselo, se aferrará aún más. Sin embargo, no rompe la piel y no hay peligro de exposición a líquidos", afirmó la doctora Ehlers.

Por lo tanto, este dispositivo también sirve para identificar a este tipo de delincuentes sexuales, pues el ADN que se encuentre en el Rape-axe será el mismo que el de la víctima. Así, se puede condenar fácilmente al agresor.

Evidentemente, este condón femenino también previene el embarazo y la transmisión del VIH y las infecciones de transmisión sexual. El Rape-axe se puede adquirir en packs de 10 unidades a un precio de 50 dólares o 45 euros enviando un mail a sales@rape-axe.com o a través de su web. Estas son las dos únicas maneras de poder comprar el Rape-axe ya que nunca se ha fabricado en masa.

Las violaciones y abusos sexuales están, desgraciadamente, a la orden del día, sobre todo en chicas jóvenes. Los números avalan esta otra pandemia: según ONU Mujeres alrededor de 15 millones de niñas adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo han sido víctimas de relaciones relaciones sexuales forzadas en el mundo.