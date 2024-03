India: abusaron de una turista española entre 7 personas

Abusadores de turista española detenidos 2 .jpg La Policía de la India dice haber identificado a los siete abusadores que participaron de la violación grupal de la turista española.

El matrimonio víctima del salvaje ataque habló con el diario "El Mundo" por teléfono desde la ‘casa de seguridad’ en la que se encuentran, todavía en la India. Según relató Vicente (63 años) decidieron acampar cerca de una comisaría la noche del viernes. Una vez dentro de su improvisado refugio, llegaron tres hombres en moto. “Comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga dentro de la manga” dijo el hombre.

Ante la inesperada emboscada, la pareja comenzó a buscar rápidamente sus cosas y se vistieron con trajes de moto. “Nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda”, contó Vicente. Los asaltantes golpearon al hombre repetidamente con el casco de moto de su esposa. “Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar” aseguró.

Los indeseables llevaron a Fernanda (28 años) a unos matorrales, donde la agarraron entre varios y la desnudaron. “Después me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Solo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex (solo sexo)”, contó la víctima a El Mundo. Mientras, Vicente les rogó que parasen: “Les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos”. Los siete asaltantes “estuvieron tres horas violando a Fernanda”, sin llevarse ninguna de las pertenencias del matrimonio. “Pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, contó Vicente todavía conmocionado junto a su esposa.

La Policía india aseguró este domingo que ya ha identificado a todos los implicados en el ataque y la violación en grupo de la turista española. Por el momento, solo tres sospechosos han sido arrestados.

Finalmente, a través de sus redes, las víctimas de la violación y el ataque en la India dijeron: “Chocamos con unos indeseables y esperamos que se mueran en la cárcel”. Sin embargo, pidieron "no juzgar al país".

En tanto, la Policía local les ha pedido que no publiquen más en las redes sociales para no entorpecer la investigación.