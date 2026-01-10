Guerra entre Ucrania y Rusia: la inteligencia británica dio su último informe

Las consecuencias en el terreno fueron inmediatas. En la ciudad de Lviv, el gobernador regional confirmó que los bombardeos de Rusia apuntaron directamente a la infraestructura nacional crítica. Como resultado, se reportaron cortes severos en el suministro de gas y electricidad, afectando la vida cotidiana de los civiles en esta zona occidental de Ucrania.

Antecedentes del desarrollo armamentístico

El análisis de la inteligencia británica profundiza en el origen de estas armas. Aunque Moscú anunció su retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en febrero de 2019, el desarrollo del Oreshnik casi con certeza comenzó antes de esa fecha. Los expertos consideran muy probable que este sistema sea una variante del misil RS-26 Rubezh, cuyas primeras pruebas se remontan al año 2011.

El uso de este costoso sistema experimental contra Ucrania responde casi con seguridad a una intención de enviar un mensaje estratégico. Esta acción sucede a las afirmaciones públicas de Moscú, calificadas como inexactas por los analistas occidentales, sobre un supuesto ataque ucraniano a la residencia del presidente Putin en Nóvgorod el pasado 29 de diciembre de 2025.

aviones ucrania El conflicto en Ucrania sigue vigente.

Limitaciones del arsenal estratégico

A pesar de la demostración de fuerza, el informe sugiere que las capacidades de Rusia con este armamento específico son limitadas. Es altamente probable que la Federación cuente solo con un puñado de misiles Oreshnik en su inventario actual. Su producción y despliegue resultan considerablemente más costosos que los de otros misiles utilizados habitualmente en el frente.

La decisión de emplear un recurso tan valioso y escaso evidencia la prioridad que Moscú otorga a la narrativa del conflicto. Frente a la falta de avances tácticos convencionales, el Kremlin optó por utilizar una de sus armas más sofisticadas para responder a incidentes disputados, manteniendo la presión psicológica sobre la población y el gobierno de Ucrania.