Guerra Rusia - Ucrania: se cumplen 100 días de un conflicto sin un final a la vista

Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde la frontera del Norte hacia la capital Kiev, a través de la península de Crimea anexada en 2014, y desde el Este junto a las fuerzas prorrusas que habitan las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk. Tras esos avances la resistencia ucraniana, el respaldo armamentístico de los aliados occidentales y las falencias en lograr la supremacía aérea llevaron al Kremlin a fines de marzo a replegar sus operaciones al Donbass, en las que se concentran actualmente la mayor parte de los combates.

Frank Ledwidge, profesor de Estrategia y Derecho Militar de la Universidad de Portsmouth, expresó a Télam que "el ejército ruso mostró grandes falencias y una inteligencia que recibió o generó suposiciones erróneas” sobre la situación en Ucrania, lo que generó una “planificación inadecuada”.

“Mientras que militarmente los rusos fracasaron, se podría argumentar muy fácilmente que a largo plazo el objetivo de hacer que Ucrania sea mucho más débil está teniendo éxito para Rusia en un nivel estratégico terrestre”, comentó.

guerra rusia - ucrania acuerdo de paz.jpg En casi 100 días, la guerra Rusia - Ucrania causó estragos a nivel material y humano. Foto: Télam

Situación actual de la guerra Rusia - Ucrania

De acuerdo con el presidente ucraniano Volodomir Zelenski, las fuerzas de Moscú ocupan actualmente "alrededor del 20%" del territorio de su país, casi tres veces más de lo que ya tenían bajo su control antes de la invasión.

Los combates concentrados en el Donbass convirtieron a la guerra en una de trincheras y desgaste, lo que sumado a que las negociaciones de paz están rotas desde hace más de dos meses, hace prever a los analistas que el conflicto bélico no tendrá un final en el futuro inmediato.

“En ausencia de algún acontecimiento sorpresa, no veo ninguna alternativa que esta guerra continúe durante otro año, por lo menos. Ambos bandos se atrincheraron en sus posiciones hasta el punto que los ucranianos no aceptarán nada menos que la devolución de casi toda su tierra, por lo menos a la situación antes del 24 de febrero, y los rusos no aceptarán algo menos que poder controlar el Donbass”, indicó Ledwidge, autor del libro Losing Small Wars sobre el fracaso militar británico en Irak y Afganistán.

“Las fuerzas rusas fueron muy resistentes a lo largo de la historia y lo seguirán siendo, así que no van a colapsar por problemas de moral o suministros”, dijo y añadió: “Tampoco creo que Ucrania esté preparada para un contraataque y no lo estará durante algunos meses. Me refiero a un contraataque significativo, pueden hacer ataques limitados como hacer retroceder a los rusos de Jarkov porque su línea es muy débil allí”.

En casi 100 días, la guerra Rusia - Ucrania causó estragos a nivel material y humano, aunque la falta de información oficial hace difícil cuantificar cifras reales.

Fuentes occidentales estiman que unos 15.000 soldados rusos perdieron la vida, mientras que del lado ucraniano no hay estimaciones actualizadas y fidedignas.

Fuente : Télam

