Estados Unidos aseguró que Ucrania puede ganar la guerra "con el paso del tiempo"

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que Ucrania pueda ganar la guerra con su gigantesco vecino, expresó: "Con el tiempo, absolutamente". Blinken sostuvo que la guerra ya tomó otros caminos distintos a los planes originales del presidente ruso, Vladimir Putin.

En diálogo con la BBC, luego de reunirse en Bruselas con funcionarios de la Comunidad Europea, el secretario de Estado aseguró que gran parte de la comunidad internacional se comprometió en ejercer "una presión insoportable sobre Rusia para poner fin a esta guerra que comenzó Vladimir Putin".

"No puedo decirles cuánto durará esto. No puedo decirles cuánto tiempo tomará. Pero la idea de que Rusia puede subyugar a su voluntad a 45 millones de personas que luchan ardientemente por su futuro y su libertad, eso no implica que Rusia tenga su pulgar sobre Ucrania, eso te dice mucho", añadió.

Fuente: Noticias Argentinas