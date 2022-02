Escándalo por una modelo que fue a buscar a su hijo con "ropa inapropiada"

Medina en sus redes sociales suele subir fotos en ropa interior o con ropa deportiva ajustada, del mismo tipo con la que fue a buscar a su hijo, ya que es parte de su vida.

“Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”, comentó una mujer. “Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común”, agregó otra mujer.

La respuesta de los defensores no tardó en llegar y fue a través de dos vías, la mayoría de los hombres aludieron a que la queja de las mujeres era por “envidia”. “Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, escribió un hombre que obtuvo casi 400 likes en su comentario.

La otra corriente defensora, que en su mayoría eran mujeres, apuntó al machismo que no le permite a la mujer vestirse como quiere: “Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar”, escribió una mujer.

“Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño ahora todo mundo sabe quien es y donde estudia el pequeño, que les importa como se vista o no me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona”, agregó otra.