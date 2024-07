Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump eligió a su compañero de fórmula

Actualmente, Vance, de 39 años, es considerado uno de los aliados más cercanos al expresidente republicano en el Capitolio y un leal defensor de su política interior y exterior.

"He decidido que la persona más adecuada para ejercer como vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio", afirmó Trump en su red Truth Social.

El expresidente republicano eligió su compañero de fórmula a pocas horas de haber sido objeto de un intento de asesinato durante un mitin en el estado de Pensilvania.

"J. D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas, y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota, y mucho más allá", expresó el expresidente sobre el senador de Ohio.

EEUU Trump candidato a vice.jpg El senador James David Vance, de Ohio, es el elegido por Donald Trump como compañero de fórmula presidencial

Trump señaló que Vance, como vicepresidente, "continuará luchando" por la Constitución de los Estados Unidos.

►TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump: el FBI identificó al tirador que atacó al ex presidente estadounidense

"Como vicepresidente, J.D. continuará luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo posible para ayudarme a HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ", aseveró en su posteo.

El expresidente republicano eligió al senador de Ohio, desestimando otras opciones que se barajaban como el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; el senador por Florida Marco Rubio, y el de Carolina del Sur Tim Scott.

"Se supone que debería estar muerto"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se siente afortunado y consideró este lunes que "debería estar muerto" luego del intento de asesinato que sufrió el sábado pasado durante un mitin en Pensilvania.

"No se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto", expresó Trump, al hablar por primera vez tras el atentado, en una entrevista concedida aThe New York Post, a pocas horas de la convención del Partido Republicana que se iba a celebrar en Milwaukee.

"Lo más increíble fue que no sólo giré (mi cabeza) sino que giré en el momento exacto y en la cantidad justa", expresó Trump y agregó que la bala que rozó su oreja podría haberlo matado fácilmente.

Atentado contra Donald Trump.jpg En pocos segundos, Donald Trump fue protegido por personal del Servicio Secreto luego de ser herido Ana Money Market

►TE PUEDE INTERESAR: El presidente Joe Biden habló sobre lo sucedido a Trump: "Estoy rezando por su familia y por él"

Luciendo un gran vendaje blanco en la oreja derecha, Trump describió que mientras giraba ligeramente la cabeza para leer un gráfico sobre los inmigrantes indocumentados, una bala que pretendía acabar con su vida erró su blanco.

Trump se refirió a la “experiencia muy surrealista” que casi terminó con su vida durante una entrevista a bordo de su avión privado en ruta a Milwaukee.