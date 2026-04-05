El papa León XIV y un fuerte llamado a la paz: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"

Misa de Pascua del papa León XIV

"A veces sentimos que una piedra lápida ha sido colocada a la entrada de nuestra esperanza, pero la Pascua nos dice que esa piedra no es el final", reflexionó el Pontífice en una de sus frases más potentes de la noche.

Los ejes del mensaje papal

El discurso de León XIV se estructuró sobre tres pilares que definen el inicio de su gestión en el Vaticano:

La insensibilidad social: Alertó sobre el peligro de normalizar las noticias de muertes y bombardeos en los medios de comunicación.

Alertó sobre el peligro de normalizar las noticias de muertes y bombardeos en los medios de comunicación. Solidaridad activa: Pidió que la fe no se quede en rituales, sino que se traduzca en ayuda concreta para los desplazados y las víctimas de la violencia.

Pidió que la fe no se quede en rituales, sino que se traduzca en ayuda concreta para los desplazados y las víctimas de la violencia. Esperanza política: Exigió a los organismos internacionales que retomen el camino del diálogo genuino por sobre la carrera armamentista.

Embed - Vigilia Pascual en la Noche Santa, 4 de abril de 2026 - Papa León XIV

Una plaza colmada para escuchar al papa León XIV

Pese a las estrictas medidas de seguridad, la Plaza de San Pedro se vio desbordada por peregrinos de todo el mundo que buscaban conocer de cerca el estilo del papa León XIV, quien ha mostrado en sus primeros meses un perfil de cercanía pero firmeza doctrinal, cerró la celebración con una bendición especial para quienes sufren "el frío de la guerra y la indiferencia".

Con este mensaje, el nuevo Pontífice consolida su rol como una voz de peso en la escena global, intentando mover las piezas de un tablero mundial que, según sus propias palabras, parece haberse resignado a vivir entre conflictos.