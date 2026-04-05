En una jornada marcada por la emoción y la expectativa global, el papa León XIV encabezó este domingo su primera celebración de Pascua en la Plaza de San Pedro. Con un mensaje cargado de contenido político y humanitario, el sucesor de Pedro fue tajante al diagnosticar el estado actual de la sociedad: "Nos estamos acostumbrando a la violencia", advirtió con preocupación ante miles de fieles.
El papa León XIV y un fuerte llamado a la paz: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"
En su primera misa de Resurrección desde el inicio de su pontificado, el papa León XIV pidió el cese inmediato de los conflictos en el mundo
El Sumo Pontífice aprovechó el mensaje Urbi et Orbi para pedir el cese inmediato de todos los conflictos armados que azotan al planeta. Sus palabras no fueron solo un ruego espiritual, sino un llamado de atención directo a los líderes mundiales en un contexto de altísima tensión internacional.
"No se paralicen", pidió el papa León XIV
Durante la Vigilia Pascual previa, León XIV ya había marcado el tono de su discurso al centrarse en la figura de la piedra removida del sepulcro de Jesús. Para el Papa, esa imagen debe servir como motor para la acción: "Jesús ha resucitado, den vida", expresó, instando a los creyentes y no creyentes a no permitir que el miedo o la resignación ante la guerra "paralice" la búsqueda de soluciones.
"A veces sentimos que una piedra lápida ha sido colocada a la entrada de nuestra esperanza, pero la Pascua nos dice que esa piedra no es el final", reflexionó el Pontífice en una de sus frases más potentes de la noche.
Los ejes del mensaje papal
El discurso de León XIV se estructuró sobre tres pilares que definen el inicio de su gestión en el Vaticano:
- La insensibilidad social: Alertó sobre el peligro de normalizar las noticias de muertes y bombardeos en los medios de comunicación.
- Solidaridad activa: Pidió que la fe no se quede en rituales, sino que se traduzca en ayuda concreta para los desplazados y las víctimas de la violencia.
- Esperanza política: Exigió a los organismos internacionales que retomen el camino del diálogo genuino por sobre la carrera armamentista.
Una plaza colmada para escuchar al papa León XIV
Pese a las estrictas medidas de seguridad, la Plaza de San Pedro se vio desbordada por peregrinos de todo el mundo que buscaban conocer de cerca el estilo del papa León XIV, quien ha mostrado en sus primeros meses un perfil de cercanía pero firmeza doctrinal, cerró la celebración con una bendición especial para quienes sufren "el frío de la guerra y la indiferencia".
Con este mensaje, el nuevo Pontífice consolida su rol como una voz de peso en la escena global, intentando mover las piezas de un tablero mundial que, según sus propias palabras, parece haberse resignado a vivir entre conflictos.