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Clavicular

El influencer más polémico del momento sufrió una sobredosis en vivo y terminó en el hospital

Braden Eric Peters, influencer conocido como Clavicular, sufrió un colapso de salud en un restaurante mientras sus seguidores observaban la transmisión

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Braden Eric Peters, el influencer conocido como Clavicular, posa para una fotografía que resalta sus marcadas facciones faciales. El joven de 20 años alcanzó la fama en redes sociales por promover métodos extremos de estética masculina, los cuales generaron múltiples debates sobre la salud física y mental de sus seguidores.

Braden Eric Peters, el influencer conocido como Clavicular, posa para una fotografía que resalta sus marcadas facciones faciales. El joven de 20 años alcanzó la fama en redes sociales por promover métodos extremos de estética masculina, los cuales generaron múltiples debates sobre la salud física y mental de sus seguidores.

El entorno digital recibió con asombro la noticia de que un influencer de 20 años atravesó una situación de extrema gravedad. Braden Eric Peters, conocido en las plataformas como Clavicular, realizaba una transmisión desde un restaurante en Miami cuando ocurrió el incidente. El joven perdió el conocimiento frente a la cámara ante la mirada atónita de sus amigos y espectadores. Este cuadro de sobredosis obligó a una intervención inmediata de los servicios de emergencia.

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El momento exacto de la emergencia m&eacute;dica qued&oacute; registrado en vivo a trav&eacute;s de una plataforma de streaming mientras el creador de contenido cenaba con amigos. En la imagen se observa a Peters con la mirada perdida y el cuerpo relajado justo antes de perder la conciencia frente a miles de espectadores que segu&iacute;an la transmisi&oacute;n.

El momento exacto de la emergencia médica quedó registrado en vivo a través de una plataforma de streaming mientras el creador de contenido cenaba con amigos. En la imagen se observa a Peters con la mirada perdida y el cuerpo relajado justo antes de perder la conciencia frente a miles de espectadores que seguían la transmisión.

Durante la transmisión en vivo, Peters mostró signos de desorientación y dificultades para hablar con claridad. Los testigos notaron que el joven no lograba mantener erguida la cabeza antes de desplomarse en su silla. Ante la urgencia, sus acompañantes llamaron al 911. Un despachador de emergencias reportó el caso como una "sobredosis de un varón de 20 años" cerca de South Miami Avenue.

Tras la llegada de la ambulancia, el personal médico decidió el traslado del joven hacia un hospital de la zona. Según fuentes cercanas, el paciente logró estabilizarse y permanece bajo observación profesional. Peters ganó notoriedad por difundir el "looksmaxxing", una práctica que busca alterar la apariencia física mediante métodos que muchos consideran peligrosos para la integridad humana.

Un influencer polémico

El influencer suele mostrar técnicas como el "bone smashing", donde se golpea el rostro con objetos contundentes. Sus videos sugieren incluso el uso de sustancias prohibidas para evitar el aumento de peso. Respecto a sus acciones recientes, las autoridades de Florida investigan un video donde dispara a un animal. "La FWC está al tanto de un video que muestra a individuos en los Everglades disparando armas de fuego contra un caimán", informaron los oficiales.

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Tras el incidente en el restaurante, el joven termin&oacute; ingresado en un hospital de Miami para recibir tratamiento de urgencia por una presunta sobredosis. La fotograf&iacute;a policial de un arresto previo muestra el rostro del pol&eacute;mico streamer, quien ya contaba con antecedentes por portar sustancias prohibidas y organizar disturbios en espacios p&uacute;blicos.

Tras el incidente en el restaurante, el joven terminó ingresado en un hospital de Miami para recibir tratamiento de urgencia por una presunta sobredosis. La fotografía policial de un arresto previo muestra el rostro del polémico streamer, quien ya contaba con antecedentes por portar sustancias prohibidas y organizar disturbios en espacios públicos.

Peters acumula varios arrestos en los últimos meses por incidentes en clubes nocturnos y peleas fingidas. En febrero, la policía de Scottsdale lo detuvo por portar medicamentos con receta y usar identificaciones falsas. Hace pocas semanas, enfrentó cargos en Fort Lauderdale por instigar una disputa violenta entre dos mujeres para ganar visualizaciones. "Los oficiales están investigando el incidente y proporcionarán información adicional cuando esté disponible", comunicaron sobre sus causas abiertas.

La situación médica actual de Peters se suma a una lista de polémicas que involucran el uso de drogas y conductas temerarias. El joven de 20 años mantiene una audiencia numerosa que consume este tipo de material de alto riesgo. El personal médico del centro de salud todavía no determinó qué tipo de sustancias ingirió el joven antes de su colapso en el restaurante.

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