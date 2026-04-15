El entorno digital recibió con asombro la noticia de que un influencer de 20 años atravesó una situación de extrema gravedad. Braden Eric Peters, conocido en las plataformas como Clavicular, realizaba una transmisión desde un restaurante en Miami cuando ocurrió el incidente. El joven perdió el conocimiento frente a la cámara ante la mirada atónita de sus amigos y espectadores. Este cuadro de sobredosis obligó a una intervención inmediata de los servicios de emergencia.
El influencer más polémico del momento sufrió una sobredosis en vivo y terminó en el hospital
Braden Eric Peters, influencer conocido como Clavicular, sufrió un colapso de salud en un restaurante mientras sus seguidores observaban la transmisión
Durante la transmisión en vivo, Peters mostró signos de desorientación y dificultades para hablar con claridad. Los testigos notaron que el joven no lograba mantener erguida la cabeza antes de desplomarse en su silla. Ante la urgencia, sus acompañantes llamaron al 911. Un despachador de emergencias reportó el caso como una "sobredosis de un varón de 20 años" cerca de South Miami Avenue.
Tras la llegada de la ambulancia, el personal médico decidió el traslado del joven hacia un hospital de la zona. Según fuentes cercanas, el paciente logró estabilizarse y permanece bajo observación profesional. Peters ganó notoriedad por difundir el "looksmaxxing", una práctica que busca alterar la apariencia física mediante métodos que muchos consideran peligrosos para la integridad humana.
Un influencer polémico
El influencer suele mostrar técnicas como el "bone smashing", donde se golpea el rostro con objetos contundentes. Sus videos sugieren incluso el uso de sustancias prohibidas para evitar el aumento de peso. Respecto a sus acciones recientes, las autoridades de Florida investigan un video donde dispara a un animal. "La FWC está al tanto de un video que muestra a individuos en los Everglades disparando armas de fuego contra un caimán", informaron los oficiales.
Peters acumula varios arrestos en los últimos meses por incidentes en clubes nocturnos y peleas fingidas. En febrero, la policía de Scottsdale lo detuvo por portar medicamentos con receta y usar identificaciones falsas. Hace pocas semanas, enfrentó cargos en Fort Lauderdale por instigar una disputa violenta entre dos mujeres para ganar visualizaciones. "Los oficiales están investigando el incidente y proporcionarán información adicional cuando esté disponible", comunicaron sobre sus causas abiertas.
La situación médica actual de Peters se suma a una lista de polémicas que involucran el uso de drogas y conductas temerarias. El joven de 20 años mantiene una audiencia numerosa que consume este tipo de material de alto riesgo. El personal médico del centro de salud todavía no determinó qué tipo de sustancias ingirió el joven antes de su colapso en el restaurante.