El influencer más polémico del momento sufrió una sobredosis en vivo y terminó en el hospital

Un influencer polémico

El influencer suele mostrar técnicas como el "bone smashing", donde se golpea el rostro con objetos contundentes. Sus videos sugieren incluso el uso de sustancias prohibidas para evitar el aumento de peso. Respecto a sus acciones recientes, las autoridades de Florida investigan un video donde dispara a un animal. "La FWC está al tanto de un video que muestra a individuos en los Everglades disparando armas de fuego contra un caimán", informaron los oficiales.

clavicular foto Tras el incidente en el restaurante, el joven terminó ingresado en un hospital de Miami para recibir tratamiento de urgencia por una presunta sobredosis. La fotografía policial de un arresto previo muestra el rostro del polémico streamer, quien ya contaba con antecedentes por portar sustancias prohibidas y organizar disturbios en espacios públicos.

Peters acumula varios arrestos en los últimos meses por incidentes en clubes nocturnos y peleas fingidas. En febrero, la policía de Scottsdale lo detuvo por portar medicamentos con receta y usar identificaciones falsas. Hace pocas semanas, enfrentó cargos en Fort Lauderdale por instigar una disputa violenta entre dos mujeres para ganar visualizaciones. "Los oficiales están investigando el incidente y proporcionarán información adicional cuando esté disponible", comunicaron sobre sus causas abiertas.

La situación médica actual de Peters se suma a una lista de polémicas que involucran el uso de drogas y conductas temerarias. El joven de 20 años mantiene una audiencia numerosa que consume este tipo de material de alto riesgo. El personal médico del centro de salud todavía no determinó qué tipo de sustancias ingirió el joven antes de su colapso en el restaurante.