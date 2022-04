El ejército ruso atacó una estación de trenes en Ucrania y murieron al menos 50 personas

El mandatario ucraniano calificó como una "maldad sin límites" de parte de Rusia el sangriento ataque contra la estación de tren.

"Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", afirmó Volodímir Zelenski.

rusia - ucrania estación de trenes.jpg Guerra Rusia - Ucrania: decenas de cuerpos podían verse en la estación atacada por misiles. Foto: NA

Repercusiones del ataque a la estación de trenes

Luego de conocerse la noticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró en la red social Twitter que "el ataque con misiles de esta mañana a una estación de trenes utilizada para la evacuación de civiles en Ucrania es despreciable".

La funcionaria expresó: "Estoy consternada por la pérdida de vidas y presentaré personalmente mis condolencias al presidente Zelenski". Ursula von der Leyen viajó a Ucrania para reunirse con el jefe de Estado de ese país y visitar la ciudad de Bucha, escenario de cruentos asesinatos de personas atribuidos días atrás a las tropas rusas.

En términos similares se expresó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que condenó "con firmeza" el ataque contra la estación de trenes de Kramatorsk y acusó a Rusia de querer "cerrar las vías de evacuación" de civiles.

"Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de evacuación para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causar de los sufrimientos humanos", denunció el funcionario, que acompañó a Von der Leyen a Ucrania, en un enérgico gesto de respaldo al gobierno de ese país.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, rechazó las acusaciones de Kiev y las calificó como una "provocación". "Las fuerzas armadas rusas no llevaron a cabo ninguna misión de fuego en la ciudad de Kramatorsk el 8 de abril", dijo esa cartera.

Los misiles balísticos Tochka-U son utilizados solo por las fuerzas ucranianas, agregó en un comunicado.

Fuente: NA y Télam