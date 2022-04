Eclipse solar: así afectará a cada signo del zodiaco

►TE PUEDE INTERESAR: Los signos del zodiaco que superan rápidamente una ruptura amorosa

Para Tauro y Escorpio el consejo es evitar las inversiones y esperar con cierto optimismo el ingreso de alguna suma de dinero inesperada, que nada tiene que ver con la tan discutida renta inesperada.

Eclipse-solar-2.jpg El eclipse solar parcial se verá este sábado 30 de abril.

Más allá de que Tauro y Escorpio serán los que mayor influencia recibirán a raíz del eclipse solar de este sábado, también habrá consecuencias para los 12 signos del zodiaco.

ARIES

Aries siempre da pasos sin saber por qué lo hace. Y de repente se encuentra pisando algo muy firme, algo muy certero, algo muy verdadero. Tanto en el plano material como en el plano afectivo. Hay un avance a pesar del eclipse.

TAURO

Aprender a llenarse más de momentos, no de cosas materiales, de cosas que llenan el alma, como los amigos. La vida es eso, no es cuánto tengo de plata en el banco, sino cuánto tengo de gente que me acompaña durante tanto tiempo, y me ama, y me aprueba y me sigue.

GÉMINIS

Hay un avance mayor. Los eclipses van a hacer recapacitar a géminis sobre algunos temas económicos que dejaron pasar, algunas inversiones que dejaron en otro plano y poder llegar a ponerlas en práctica.

Eclipse-solar-2022-donde-y-a-que-hora-se-puede.jpg El Eclipse solar será parcial y se verá en toda la Argentina, especialmente en Ushuaia.

CÁNCER

Los eclipses provocan cambios estructurales en lo que tiene que ver con los grupos de trabajo, la sociedad en la que se mueven y cómo se hacen desear. Hay un vuelco bastante fuerte para los nacidos bajo este signo.

LEO

Para los leones puede ser un tiempo difícil porque cambiar no es algo que le divierta, que le guste. Puede ser tenso ese cambio y puede generar cambios drásticos. Leo tiene un destino muy positivo para el 2023.

VIRGO

A pesar de que Virgo es el signo más en baja de este año, los eclipses le causan una muy buena disposición para abrir la cabeza y el cuerpo hacia nuevos proyectos materiales y darse cuenta que los puede compartir con el amor.

LIBRA

Esto le va a generar un animarse a avanzar en el amor, animarse a dar un paso más comprometido. Probablemente le llevará casi seis meses, pero algo se les mueve internamente que les aflora ese amor y ese compromiso más real.

ESCORPIO

Podrán soltar esos amores que los atan y que los han hechos actuar como locos durante muchos años. Este eclipse es despertar. Escorpio por ahí viene aferrado a un amor que no da para más: soltalo. Lo tenés que soltar en ese 2022 para poder lograr el equilibrio.

Eclipse solar.jpg Quienes quieran ver el eclipse deberán tener cuidados para no dañar sus ojos.

SAGITARIO

Lo que va a vibrar Sagitario tiene que ver con los gustos. A Sagitario probablemente le gustan muchas cosas y este año está más complejo para disfrutarlas. Todo se complica un poco para Sagitario en este 2022. Este eclipse los hace dar cuenta de con qué cuentan y con qué no, y bajan un poco el nivel de exigencia u optimismo. A prepararse para una realidad certera.

CAPRICORNIO

Los eclipses le dan un aspecto positivo a los capricornianos. Trabaja todo lo que tiene que ver con las emociones muy intensas. Para Capricornio estos eclipses influyen sí o sí en el tener, que no es solamente lo material. Para Capricornio lo material es todo, no es solamente la casa, es el hogar, los hijos, los gatos, el perro, las plantas, todo.

ACUARIO

A Acuario los eclipses le hacen un aspecto un poco cruento, pero están acostumbrados a los cambios intensos. Este signo no quiere pegarse a cosas que no le suman en la vida. Entonces, lo que más puede lograr en el eclipse es desapegarse de lo que no quiere tener más. Plata a pagar, deudas, compromisos, sacarse todo eso que le incomoda.

PISCIS

A los piscianos estos eclipses le dan un aspecto bastante positivo. Piscis puede hacer un clic y darse cuenta de qué cosas quiere tener verdaderamente y a qué quiere apuntar en sus deseos verdaderos a nivel afectivo.

