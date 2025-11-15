Un residente del estado de Washington fue hospitalizado tras contagiarse gripe aviar, con una cepa del virus que no se había detectado antes en humanos. Se trata del primer caso en Estados Unidos en los últimos nueve meses, según confirmó el Departamento de Salud de Washington.
Detectan caso de gripe aviar en humano en Estados Unidos: qué se sabe del virus y cómo prevenirlo
Primer caso de gripe aviar en humano en 9 meses en Estados Unidos. El riesgo es bajo, pero las autoridades investigan el virus y refuerzan recomendaciones
Según informa CNN, el paciente es una persona mayor del condado de Grays Harbor, con enfermedades preexistentes, que permanece internado desde principios de mes con influenza aviar H5N5. Las autoridades investigan cómo se contagió, aunque sospechan que pudo haber tenido contacto directo con aves de corral en su propio patio.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) remarcan que el riesgo para el público general sigue siendo bajo.
Cómo se transmite el virus de la gripe aviar
El virus se propaga a través de fluidos de animales infectados: saliva, mucosidad, heces o incluso leche de ganado lechero. El riesgo aumenta en otoño e invierno debido a la migración de aves, que pueden entrar en contacto con granjas y animales domésticos.
Aunque la gripe aviar afecta a aves silvestres desde hace décadas, el brote actual en Estados Unidos comenzó en enero de 2022 y mostró mayor presencia en mamíferos. Hasta ahora, no hay evidencia de transmisión de persona a persona en el país.
De todos modos, las autoridades están monitoreando a quienes tuvieron contacto estrecho con el paciente de Washington y les ofrecen pruebas y tratamiento preventivo. El doctor Richard Webby, especialista de la OMS, advirtió que este virus tiene “potencial pandémico”:
Casos y recomendaciones para quienes viven en Estados Unidos
Durante el brote actual se registraron 70 casos humanos en Estados Unidos. Una persona falleció en enero y la mayoría de los contagios se dieron en trabajadores con contacto directo con animales.
Los CDC recomiendan:
- Usar equipo de protección si se trabaja con aves o ganado.
- Evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos.
- Limpiar áreas con excrementos de aves usando guantes y desinfectantes.
- No consumir productos crudos o no pasteurizados.
- Mantenerse vacunado contra la gripe común para reducir riesgos de coinfección.
Para los argentinos que viven o viajan a Estados Unidos, seguir estas indicaciones es clave para reducir cualquier exposición al virus.