Detectan caso de gripe aviar en humano en Estados Unidos: qué se sabe del virus y cómo prevenirlo

preocupacion cientifica, gripe aviar.jpg Aunque la gripe aviar afecta a aves silvestres desde hace décadas, el brote actual en Estados Unidos comenzó en enero de 2022 y mostró mayor presencia en mamíferos.

Cómo se transmite el virus de la gripe aviar

El virus se propaga a través de fluidos de animales infectados: saliva, mucosidad, heces o incluso leche de ganado lechero. El riesgo aumenta en otoño e invierno debido a la migración de aves, que pueden entrar en contacto con granjas y animales domésticos.

De todos modos, las autoridades están monitoreando a quienes tuvieron contacto estrecho con el paciente de Washington y les ofrecen pruebas y tratamiento preventivo. El doctor Richard Webby, especialista de la OMS, advirtió que este virus tiene “potencial pandémico”:

"No apostaría a que no pueda dar el salto definitivo a los humanos".

Casos y recomendaciones para quienes viven en Estados Unidos

Durante el brote actual se registraron 70 casos humanos en Estados Unidos. Una persona falleció en enero y la mayoría de los contagios se dieron en trabajadores con contacto directo con animales.

Los CDC recomiendan:

Usar equipo de protección si se trabaja con aves o ganado.

Evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos.

Limpiar áreas con excrementos de aves usando guantes y desinfectantes.

No consumir productos crudos o no pasteurizados.

Mantenerse vacunado contra la gripe común para reducir riesgos de coinfección.

Para los argentinos que viven o viajan a Estados Unidos, seguir estas indicaciones es clave para reducir cualquier exposición al virus.