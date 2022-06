Cuatro muertos y varios heridos tras un tiroteo cerca de un hospital de Oklahoma

"Esto se ha convertido en un tiroteo", aseguraron las autoridades en el texto.

"Una escena catastrófica", dijo el sargento Richard Meulenberg, según la televisora CNN y la agencia de noticias ANSA.

El policía agregó: "Un sospechoso fue abatido. No sé en este momento si le disparamos o él mismo se disparó", según la agencia Europa Press.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: un niño encontró un puma en el baño de una escuela

El vocero del Departamento de Bomberos de Tulsa, Andy Little, dijo que "el sospechoso disparó y mató a varias personas".

Little aseguró que al menos una persona fue sacada del hospital con heridas graves y que les dijeron que el atacante "entró con un rifle".

La policía local confirmó que el atacante está muerto, pero no aclaró si lo abatió la propia fuerza o si se produjo por otros motivos.

Police respond to "catastrophic scene" with multiple people shot at Tulsa hospital