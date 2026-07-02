Crisis en la Iglesia: los lefebvrianos ordenaron a 4 obispos sin el aval del papa León XIV

Los esfuerzos diplomáticos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encabezado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, no lograron revertir la decisión del grupo tradicionalista. El Vaticano lamentó que la Fraternidad continuara con un proceso que debilita los puentes históricos construidos en las últimas décadas, marcando un fuerte retroceso en las negociaciones que se venían manteniendo en estricto hermetismo.

Los detalles del rito de los lefebvrianos celebrado en la sede de Ecône

La ceremonia se desarrolló en una gran instalación desmontable junto al histórico seminario suizo de Ecône, con la participación de unas 15.000 personas entre fieles y religiosos de diversas regiones del mundo. La consagración de los lefebvrianos fue presidida por monseñor Alfonso de Galarreta y monseñor Bernard Fellay, quienes son parte de los obispos que recibieron su ordenación en 1988 por parte del fundador Marcel Lefebvre.

Los cuatro nuevos obispos consagrados durante la jornada son el suizo Pascal Schreiber, de 53 años; el estadounidense Michael Goldade, originario de Dakota del Norte; y los sacerdotes franceses Michel Poinsinet de Sivry, de 42 años, y Marc Hanappier, de 36 años. El superior general, don Davide Pagliarani, manifestó públicamente que las posibles sanciones impuestas desde la Santa Sede carecen de valor legal o espiritual para la organización.

Una histórica disputa de los lefebvrianos que desafía la autoridad papal

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X mantiene tensiones constantes con Roma desde su fundación en 1970. El origen de la disputa de los lefebvrianos radica en el rechazo explícito a las principales reformas teológicas y pastorales implementadas por el Concilio Vaticano II, tales como el diálogo ecuménico, la libertad religiosa y la celebración de la misa en lenguas vernáculas en lugar del latín.

A pesar de que el papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de los obispos previos en 2009 con el objetivo de propiciar un acercamiento, los acuerdos de orden teológico nunca llegaron a consolidarse de manera definitiva. Con estas nuevas incorporaciones, los religiosos buscan asegurar la continuidad institucional y la administración de sus propios sacramentos de forma independiente al magisterio del Papa, consolidando una estructura que opera por fuera de la órbita de las diócesis tradicionales en todo el mundo.