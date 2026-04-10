Cocodrilos y serpientes: el descabellado plan de India para controlar su frontera

El gobierno de India evalúa una estrategia poco convencional para reforzar la seguridad en sus límites territoriales. Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Fronteriza recibieron una orden interna para analizar si resulta posible utilizar animales peligrosos en las regiones fluviales. El objetivo principal consiste en vigilar los sectores donde la geografía impide la colocación de vallas metálicas tradicionales.
Esta iniciativa surge bajo las directrices del Ministerio del Interior. Las unidades desplegadas en la frontera deben examinar la viabilidad operativa de soltar ejemplares de cocodrilos en los ríos compartidos con Bangladesh. El mensaje oficial destaca que estas zonas vulnerables requieren métodos de vigilancia distintos debido a las dificultades del terreno pantanoso.
Vigilancia de frontera natural
La zona identificada para este proyecto abarca unos 175 kilómetros de humedales. En estos espacios, la instalación de barreras físicas resulta casi imposible por la dinámica del agua. Por esta razón, el estado de India busca crear una barrera de disuasión natural mediante la presencia de serpientes y otros reptiles que generen temor en quienes intentan cruzar de forma clandestina.
Expertos en defensa consideran que esta medida representa una improvisación ante la falta de infraestructura sólida. Aunque ya existen dispositivos tecnológicos como drones y sensores de calor, el tráfico de mercancías y personas persiste en el área del delta. La inclusión de fauna salvaje funcionaría como un refuerzo para las patrullas actuales.
Preocupación por la seguridad
El plan genera dudas importantes entre los habitantes de las regiones cercanas a los Sundarbans. Muchos se preguntan si estos animales podrán distinguir entre un criminal y un vecino que realiza actividades cotidianas. El ecosistema local ya cuenta con depredadores, pero la introducción dirigida de serpientes venenosas podría alterar la vida económica de los pueblos ribereños.
Las relaciones diplomáticas en la frontera atraviesan un momento delicado desde los cambios políticos en Bangladés durante el año pasado. Mientras los funcionarios intentan normalizar el trato entre ambas naciones, la propuesta de liberar cocodrilos añade tensión al debate sobre la seguridad regional. Los residentes temen que esta decisión transforme los ríos en lugares extremadamente peligrosos para la pesca y el transporte local.