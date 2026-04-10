Cocodrilos y serpientes: el descabellado plan de India para controlar su frontera

Expertos en defensa consideran que esta medida representa una improvisación ante la falta de infraestructura sólida. Aunque ya existen dispositivos tecnológicos como drones y sensores de calor, el tráfico de mercancías y personas persiste en el área del delta. La inclusión de fauna salvaje funcionaría como un refuerzo para las patrullas actuales.

Preocupación por la seguridad

cocodrilo Los cocodrilos son temidos depredadores en India, y ahora podrían pasar a ser guardianes de una de sus fronteras más disputadas.

El plan genera dudas importantes entre los habitantes de las regiones cercanas a los Sundarbans. Muchos se preguntan si estos animales podrán distinguir entre un criminal y un vecino que realiza actividades cotidianas. El ecosistema local ya cuenta con depredadores, pero la introducción dirigida de serpientes venenosas podría alterar la vida económica de los pueblos ribereños.

Las relaciones diplomáticas en la frontera atraviesan un momento delicado desde los cambios políticos en Bangladés durante el año pasado. Mientras los funcionarios intentan normalizar el trato entre ambas naciones, la propuesta de liberar cocodrilos añade tensión al debate sobre la seguridad regional. Los residentes temen que esta decisión transforme los ríos en lugares extremadamente peligrosos para la pesca y el transporte local.