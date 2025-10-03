Inicio Mundo Clima
Clima en Miami, Estados Unidos, temperaturas y pronóstico para este viernes 3 de octubre

El pronóstico del clima en Miami, Estados Unidos, anticipa temperaturas entre 24°C y 28°C este viernes, con humedad alta y vientos moderados

El clima en Miami

El clima en Miami, Estados Unidos, para este viernes 3 de octubre se presentará estable, ideal para planificar salidas al aire libre.

El clima en Miami, Estados Unidos, para este viernes 3 de octubre se presentará estable, con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 24 °C. Según el reporte meteorológico, se esperan vientos del noreste de hasta 22 km/h y una humedad promedio del 83 %.

Pronóstico del clima en Miami para la mañana y tarde

Durante la mañana, no se prevén lluvias. La humedad rondará el 83 % y los vientos serán moderados, de unos 22 km/h. Para el mediodía, las condiciones se mantendrán similares, con una leve disminución de la humedad (81 %) y vientos de 20 km/h.

En horas de la tarde, tampoco se esperan precipitaciones. Los vientos aumentarán levemente a 24 km/h, siempre del noreste, y las temperaturas permanecerán en torno a los 28 °C. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con vientos de 21 km/h y cielo despejado.

Las autoridades de Miami recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar incluso en días nublados y evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación.

Pronóstico extendido para Miami

El pronóstico extendido anticipa un cambio en el clima para el fin de semana. El sábado 4 de octubre las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y 28 °C, con lluvias intensas que acumularán hasta 39 mm. Para el domingo, se espera una mínima de 24 °C y una máxima de 29 °C, nuevamente con precipitaciones fuertes.

Consejos ante el clima en Estados Unidos

Las autoridades recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar incluso en días nublados y evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación. Ante lluvias intensas, se aconseja llevar paraguas, manejar con precaución y evitar calles anegadas.

En todos los casos, revisar el clima antes de salir de casa es clave para prevenir imprevistos en Miami y en cualquier ciudad de Estados Unidos.

