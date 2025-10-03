Clima en Miami, Estados Unidos, temperaturas y pronóstico para este viernes 3 de octubre

miamisun.jpg Las autoridades de Miami recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar incluso en días nublados y evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación.

Pronóstico extendido para Miami

El pronóstico extendido anticipa un cambio en el clima para el fin de semana. El sábado 4 de octubre las temperaturas oscilarán entre los 24 °C y 28 °C, con lluvias intensas que acumularán hasta 39 mm. Para el domingo, se espera una mínima de 24 °C y una máxima de 29 °C, nuevamente con precipitaciones fuertes.

Consejos ante el clima en Estados Unidos

Las autoridades recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar incluso en días nublados y evitar la exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación. Ante lluvias intensas, se aconseja llevar paraguas, manejar con precaución y evitar calles anegadas.

En todos los casos, revisar el clima antes de salir de casa es clave para prevenir imprevistos en Miami y en cualquier ciudad de Estados Unidos.