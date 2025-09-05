La administración del presidente Donald Trump anunció que endurecerá el examen de ciudadanía en Estados Unidos. El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, considera que la prueba actual es “demasiado fácil” y permite que los aspirantes sean “guiados” mediante coaching.
Ciudadanía más difícil: exámenes más duros y entrevistas vecinales en Estados Unidos
Se endurecería el examen para obtener la ciudadanía en Estados Unidos, más preguntas, la realización de un ensayo y entrevistas vecinales. Qué cambia ahora