Ciudadanía más difícil: exámenes más duros y entrevistas vecinales en Estados Unidos

Se endurecería el examen para obtener la ciudadanía en Estados Unidos, más preguntas, la realización de un ensayo y entrevistas vecinales. Qué cambia ahora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense. Crédito: EFE.

La administración del presidente Donald Trump anunció que endurecerá el examen de ciudadanía en Estados Unidos. El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, considera que la prueba actual es “demasiado fácil” y permite que los aspirantes sean “guiados” mediante coaching.

Por eso, promueve un formato más exigente, con preguntas profundas sobre el civismo y la Constitución. Podría añadirse un componente de ensayo escrito donde el aspirante explique qué significa ser ciudadano de Estados Unidos. Además, se reinstalarán entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George H.W. Bush.

Enfoque en seguridad y "guerra al fraude" en el proceso de ciudadanía

Edlow recalca que USCIS abandona un modelo centrado en atención al solicitante para adoptar uno firme en la aplicación de la ley, declarando una “guerra al fraude” en el proceso de ciudadanía. La agencia también ha aprobado una norma para ampliar su capacidad de aplicación, incluyendo la creación de un cuerpo de agentes especiales para detectar y evitar fraudes.

Estos cambios reflejan una estrategia clara, hacer que acceder a la ciudadanía estadounidense requiera demostrar un verdadero compromiso cívico, conocimiento constitucional y responsabilidad. Esto enmarcado dentro de las políticas migratorias de Trump.

