Ciudadanía más difícil: exámenes más duros y entrevistas vecinales en Estados Unidos

Por eso, promueve un formato más exigente, con preguntas profundas sobre el civismo y la Constitución. Podría añadirse un componente de ensayo escrito donde el aspirante explique qué significa ser ciudadano de Estados Unidos. Además, se reinstalarán entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George H.W. Bush.

Enfoque en seguridad y "guerra al fraude" en el proceso de ciudadanía

Edlow recalca que USCIS abandona un modelo centrado en atención al solicitante para adoptar uno firme en la aplicación de la ley, declarando una “guerra al fraude” en el proceso de ciudadanía. La agencia también ha aprobado una norma para ampliar su capacidad de aplicación, incluyendo la creación de un cuerpo de agentes especiales para detectar y evitar fraudes.