Chile descartó alerta de tsunami tras el terremoto de 7,6 grados en las costas de Japón

En Japón se emitió una alerta para sus costas, donde se esperan olas que puedan llegar a los tres metros tras el terremoto. Evalúan los daños en el Pacífico

Luciano Bertolotti
Luciano Bertolotti
Un terremoto de 7,6 grados sacudió Japón y hay alerta en el Pacífico.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el mar frente a la costa este de Honshu, Japón, a las 22.15 del lunes (hora de Pekín), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

Ante esto en Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el terremoto "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chilenas".

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), estableció que la profundidad del sismo fue de 53,1 kilómetros y hasta el momento se ha confirmado amenaza de tsunami para todas las zonas que se encuentren hasta 1.000 kilómetros del epicentro.

Alerta de tsunami en Chile

Esperan olas de 3 metros a 1.000 kilómetros del epicentro

Esto desencadenó una alerta de tsunami para amplias zonas de la costa del Pacífico, informó la agencia meteorológica del país.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, con olas de hasta tres metros.

Precisó que el epicentro se localizó frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, a 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este.

Esa alerta rige también para las prefecturas de Miyagi y Fukushima tras el potente sismo.

