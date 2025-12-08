Chile descartó alerta de tsunami tras el terremoto de 7,6 grados en las costas de Japón

Alerta de tsunami en Chile

Esperan olas de 3 metros a 1.000 kilómetros del epicentro

Esto desencadenó una alerta de tsunami para amplias zonas de la costa del Pacífico, informó la agencia meteorológica del país.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, con olas de hasta tres metros.

Precisó que el epicentro se localizó frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, a 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este.

Esa alerta rige también para las prefecturas de Miyagi y Fukushima tras el potente sismo.