cocodrilo.JPG Cocodrilo gigante. Cazaron un cocodrilo del tamaño de un monstruo de película.

Su longitud batió el récord estatal del caimán más largo jamás capturado, según el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Misisipi.

“Fue un pandemónium. Fue un caos”, dijo Thomas, un abogado de 43 años de Madison, Misisipi, a The Washington Post. “Cuando tienes un animal de 800 libras en el extremo de una caña de pescar, y se acerca y parece una bestia, todo el mundo se vuelve como loco, y tu adrenalina se dispara”. Los cazadores acabaron con el caimán de un escopetazo, después de ponerle un lazo de acuerdo con la ley estatal, según Thomas.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: un cocodrilo saltó del agua, atrapó y destruyó un dron

Las fotos compartidas con The Postmuestran a los sonrientes cazadores -Thomas, Don Woods, Tanner White y Joey Clark- sujetando al enorme caimán con la boca abierta.

Los cazadores se han ganado los elogios de Mississippi PMA, el gobernador Tate Reeves (R) y los observadores que dijeron que la vista del caimán récord era “material de pesadilla”.

“Su tamaño era impresionante, pero no pensábamos que fuera nada especial”, dijo Thomas. “Pero cuando lo sacamos, sacamos la cinta métrica y nos dimos cuenta de que medía más de 14 pies, el nivel de excitación subió”.

El PMA confirmó las medidas del caimán, que batió el récord, diciendo en un post de Facebook que el animal tenía un perímetro abdominal de 66 pulgadas y un perímetro caudal de 46,5 pulgadas. La agencia señaló que el récord anterior del caimán más largo capturado se estableció en 2017 con un animal que medía 14 pies y 3/4 pulgadas de largo.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: cocodrilo se comió a una mujer que lavaba ropa en una laguna

“Realmente me sorprendió”, dijo Andrew Arnett, coordinador del programa de caimanes del PMA, a The Post. “No todos los años se consigue algo de esta magnitud”.

Cocodrilo de un tamaño descomunal

“Su lomo era gigantesco”, dijo Woods, añadiendo que la experiencia fue “surrealista”.

Los hombres sabían que no tenían mucho tiempo antes de que saliera el sol y volviera el brutal calor del Misisipi. Lo intentaron una vez más con el equipo que aún podían utilizar.

cocodril.JPG Cocodrilo gigante. Cazaron un cocodrilo del tamaño de un monstruo de película.

Entonces, a las 3:30 de la madrugada del sábado, consiguieron matar al caimán. Treinta minutos más tarde, el caimán estaba a salvo en el barco. Exhaustos y excitados, los hombres pronto se plantearon la cuestión de su propia seguridad en una pequeña embarcación que transportaba un caimán de 800 libras que cubría toda la embarcación.

“El barco empezó a hacer agua y tuvimos que llevarlo al otro lado para evitar que se hundiera”, cuenta Thomas. “Había cuatro hombres y un caimán de 4,5 metros en una embarcación de 4,5 metros, así que por un momento no pudimos hacer nada”.