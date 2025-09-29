Inicio Mundo Camioneros
Transporte

Camioneros latinos afectados: solo visas específicas permitirán obtener licencias comerciales

Trump restringe licencias comerciales CDL para camioneros inmigrantes con regla de emergencia que obliga estados pausar emisión o perder fondos federales

Por UNO
.El Departamento de Transporte anunció este viernes nuevos límites para restringir drásticamente que camioneros nacidos fuera de Estados Unidos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL). Crédito: Freepik.

.El Departamento de Transporte anunció este viernes nuevos límites para "restringir drásticamente" que camioneros nacidos fuera de Estados Unidos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL). Crédito: Freepik.

El Departamento de Transporte anunció este viernes nuevos límites para "restringir drásticamente" que camioneros nacidos fuera de Estados Unidos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL), y amenaza con retener fondos federales para carreteras a los estados que no cumplan, confirmó CNN en Español.

"El proceso para emitir estas licencias está absolutamente, al 100%, roto", declaró el Secretario de Transporte Sean Duffy en conferencia de prensa el 26 de septiembre. "Se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública y requiere acción inmediata".

Regla de emergencia en efecto inmediato

La nueva "regla de emergencia" entra en vigor de inmediato, obligando a los estados a "pausar" la emisión de licencias CDL no domiciliadas hasta que puedan cumplir con las nuevas restricciones. Estas licencias permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes conduzcan vehículos comerciales, incluidos grandes camiones de transporte.

Los conductores potenciales ahora deben presentar un pasaporte extranjero vigente y visados específicos que permitan trabajar en Estados Unidos. Las licencias comerciales deben expirar dentro de un año, o en la misma fecha que la autorización de trabajo, lo que ocurra primero. No se pueden emitir licencias a personas que no estén legalmente en el país.

California en la mira: USD 160 millones en riesgo

El Departamento de Transporte anunció medidas de cumplimiento contra California, uno de 19 estados que emiten licencias independientemente del estatus migratorio, situación que Duffy calificó como "profundamente perturbador".

Investigadores federales encontraron que una cuarta parte de todas las CDLs no domiciliadas revisadas en California desde junio no fueron emitidas conforme a normas federales actuales. California tiene 30 días para solucionar estos problemas o enfrentará la retención de USD 160 millones en fondos para carreteras, duplicando el total si continúa durante un segundo año.

"Si California no cumple, vamos a retener los fondos federales para carreteras", advirtió Duffy, citando casos donde el estado otorgó licencias a conductores meses después de expirar su presencia legal.

Otros estados bajo advertencia

Duffy identificó emisiones incorrectas de CDLs no domiciliadas en Colorado, Pennsylvania, Dakota del Sur, Texas y Washington. "Esos estados deben saber que las acciones de cumplimiento en su contra están por venir", advirtió. "Mi mensaje es muy simple: cumplan con la ley ahora, o retiraremos los fondos y los obligaremos a hacerlo". La regla no revoca licencias existentes, aunque Duffy indicó que buscan formas de hacerla retroactiva.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, esta medida representa un golpe directo al sector del transporte, donde miles de camioneros latinos trabajan legalmente con licencias comerciales. Los inmigrantes que actualmente operan camiones comerciales enfrentan incertidumbre sobre la renovación de sus licencias, mientras que nuevos aspirantes verán drásticamente reducidas sus oportunidades laborales en una industria que ha sido motor económico para familias latinas trabajadoras.

Temas relacionados:

Te puede interesar