Así murió la influencer alemana que sufría anorexia

Al respecto, 10 días antes de morir había posteado: "No quiero ser parte del 10% que muere a causa de la anorexia". De hecho, Josi había recibido elogios y apoyo a través de las redes por mostrar su lucha diaria.

Sin embargo, ya de vacaciones en Gran Canaria, poco después de haber bajado del vuelo, la influencer alemana murió a causa de una insuficiencia cardíaca producida por problemas circulatorios relacionados con la anorexia.

Vanja Resova, una amiga que viajó con ella declaró al sitio alemán Bild que Josi solamente bebió dos cafés antes del vuelo y que no había ingerido alimentos en dos días. "Josi me preguntó si le podía dar un abrazo en la cama por un momento, accedí y me quedé dormida un poco después", contó la compañera de viaje.

Cerca de la medianoche Vanja despertó y notó que Josi no respiraba. Intentó despertarla y, al no lograrlo, corrió a la recepción en busca de ayuda. Pero fue muy tarde.

En junio, Josi había publicado una foto en el gimnasio cuyo posteo remarcaba que no estaba orgullosa de su apariencia ni buscaba motivar a otros para que se vieran así. Luego explicó que publicaba la foto porque estaba "en un viaje" y quería demostrar que luchaba "activamente contra la anorexia".

La madre de Josi también recurrió al perfil de la joven para comentar en la última publicación de Instagram de su hija, de hace tres semanas.

La mujer contó que un día antes del viaje tuvo a su hija en brazos y que habían ido de compras. Además reveló que Josi esperaba que llegara Navidad y sus vacaciones. "Te quedaste dormida plácidamente en los brazos de tu amiga en GranCanaria", dijo y luego agregó: "Fuiste un ángel en la tierra. Por tu lucha contra esta enfermedad, te amamos, te admiramos hasta el final y, sin embargo, tuvimos que mirar impotentes mientras perdías esta batalla... tu pequeño corazón simplemente dejó de latir".