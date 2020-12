Asesinaron a una influencer y la tiraron sobre la ruta

Por su parte, la madre de la bloguera, Stacey Robinault, dijo que cree que su hija fue asesinada. "Creo que fue asesinada. Sí. Por lo que he podido averiguar, así como el instinto de una madre. Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto. No me ha defraudado", explicó.

Sharkey tenía más de 30.000 seguidores en Instagram y, según sus amigos, trabajaba en Monat, una compañía dedicada al cuidado del cabello y la piel.