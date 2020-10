Un influencer que negaba el Covid-19 murió

Stuzhuk viajó hace algunas semanas a Turquía, donde contrajo el virus. Al volver a su Ucrania natal empezó a sentir los primeros síntomas, como dificultades para respirar y dolores de cuello, y se dio cuenta que el coronavirus no era un asunto para minimizar, como había hecho hasta ese momento.

A medida que su salud se empezaba a desmejorar, compartió a través de Instagram una foto usando un respirador y alertando a sus seguidores: “Yo era de los que pensaba que el virus no era tan grave. Hasta que me enfermé. Quiero decirles que esta enfermedad no es broma. Es algo realmente complicado. Además los hospitales están llenos y los médicos no dan abasto. Por favor cuídense”.

Tras estar 8 días internado en un hospital, esta semana Stuzhuk recibió el alta y pudo volver a su casa. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de su esposa, quien también es influencer, tan solo unas horas más tarde se comenzó a sentir nuevamente mal y tuvo que ser llevado de urgencia al sanatorio. Según explicó a través de sus historias en Instagram, se encontraba “en grave estado” e “inconsciente” tras presentar “problemas en el sistema cardiovascular“. “Su corazón no está aguantando”, escribió, a la vez que también les pidió a sus seguidores que hicieran fuerza y rezaran por su salud.