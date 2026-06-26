Accidente fatal en Brasil: la encargada dijo que su función era "volver viral" los videos de los saltos

La acusada remarcó su falta de preparación técnica frente a los investigadores de la causa. "Como no participo en nada operativo, siempre digo, incluso en redes sociales, que tengo mucho miedo, que no tengo la formación necesaria para darles respuestas técnicas. Porque mi única función es editar los vídeos, publicarlos en redes sociales, hacer que un contenido se vuelva viral", señaló la detenida.

Cómo sigue el caso que conmociona a Brasil

La organizadora aclaró su posición física al momento de la fatalidad. Según sus palabras, se encontraba a unos veinte metros de distancia llenando un formulario cuando escuchó un ruido muy extraño.

Al mirar hacia la plataforma metálica, observó las caras de sorpresa de los instructores. En ese preciso instante notaron que la víctima cayó desde cuarenta metros de altura sin las cuerdas de seguridad correspondientes.

A pesar de la gravedad de la situación procesal, Evelyne defendió la pericia de sus compañeros de trabajo. "No huimos, estamos aquí esperando ser juzgados, para que yo haga lo que sea necesario. Sin importar lo que pasó, sin importar lo que nos hagan, asumiremos la responsabilidad, nos quedaremos aquí", manifestó la responsable.

TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — (@InesBetancur1) June 13, 2026

Las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas por el fallecimiento. Tres instructores enfrentan cargos por homicidio doloso, ya que asumieron el riesgo al omitir los protocolos básicos de resguardo.

Un amigo de la fallecida testificó que la preparación del equipo resultó demasiado rápida. Además, la policía identificó a un empleado que retiró la cámara corporal de la chica minutos después de la caída fatal.