Avistan a una enorme ballena franca con la boca abierta: ¿realmente se puede tragar a una persona?

Un asombroso video captó la atención de miles de usuarios en las redes sociales durante los últimos días. Las imágenes muestran a una inmensa ballena franca austral mientras nada cerca de la costa de Garopaba, una playa ubicada en Santa Catarina, Brasil.
El animal marino sorprendió a los presentes al abrir su gigantesca boca, desatando toda clase de comentarios sobre los posibles peligros de nadar cerca de estos colosos del océano. Muchas personas expresaron temor frente al inmenso tamaño de sus mandíbulas, imaginando la posibilidad de terminar devorados.
Los mitos sobre la ballena
Bia, una bióloga especialista en fauna acuática, aclaró toda la situación mediante un video educativo publicado recientemente. La profesional detalló cómo la estructura anatómica impidió cualquier accidente fatal de ese tipo.
La científica explicó: "Las ballenas son realmente muy grandes y tienen una boca gigantesca, pero una garganta muy pequeña. Así que es literalmente imposible que un ser humano pase por ahí".
Las ballenas consiguen su alimento a través de un proceso de filtración. Estas especies carece totalmente de dientes tradicionales en sus mandíbulas. En su lugar, desarrollaron unas largas barbas de queratina que funcionaron como eficientes coladores naturales.
Estos animales absorben enormes cantidades de agua salada para luego expulsarla con fuerza, reteniendo únicamente su minúsculo alimento marino.
Las ficciones clásicas relataron durante milenios diversas historias increíbles sobre personas atrapadas dentro de ballenas. Los verdaderos riesgos al chocar accidentalmente contra uno de esos animales radicaron en sufrir fuertes golpes por su enorme masa corporal. La posibilidad de terminar dentro de su sistema digestivo resulta totalmente nula.