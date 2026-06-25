Avistan a una enorme ballena franca con la boca abierta: ¿realmente se puede tragar a una persona?

La científica explicó: "Las ballenas son realmente muy grandes y tienen una boca gigantesca, pero una garganta muy pequeña. Así que es literalmente imposible que un ser humano pase por ahí".

@garopadroni Impressionante mecanismo de abertura da Boca de uma Baleia Franca já tinha visto algo assim ?! . @garopadroni Light of Conquest - Wesclay

Las ballenas consiguen su alimento a través de un proceso de filtración. Estas especies carece totalmente de dientes tradicionales en sus mandíbulas. En su lugar, desarrollaron unas largas barbas de queratina que funcionaron como eficientes coladores naturales.

Estos animales absorben enormes cantidades de agua salada para luego expulsarla con fuerza, reteniendo únicamente su minúsculo alimento marino.

Las ficciones clásicas relataron durante milenios diversas historias increíbles sobre personas atrapadas dentro de ballenas. Los verdaderos riesgos al chocar accidentalmente contra uno de esos animales radicaron en sufrir fuertes golpes por su enorme masa corporal. La posibilidad de terminar dentro de su sistema digestivo resulta totalmente nula.