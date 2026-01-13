Volkswagen vuelve a sacar un deportivo muy querido: qué se sabe hasta ahora

A nivel visual, se trata de la actualización de la octava generación, conocida internamente como 8.5. Los rasgos característicos se mantienen intactos con llantas de aleación de 18 pulgadas, las clásicas pinzas de freno en color rojo y tomas de aire frontales de mayor tamaño. La parrilla frontal suma una franja iluminada que integra el logotipo, un detalle moderno que acompaña a los faros con tecnología LED completa.

Equipamiento y tecnología

golf gti Volkswagen no se guardó nada para este nuevo modelo.

Puertas adentro, el lanzamiento previsto para fin de año ofrecerá un entorno totalmente digitalizado. El conductor dispondrá de un tablero de instrumentos de 10,2 pulgadas denominado Digital Cockpit Pro. Este sistema trabaja en conjunto con una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con las plataformas de celulares más populares y cargador inductivo.

La seguridad no quedó al margen en la configuración global del vehículo. El equipamiento contempla un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y mantenimiento de carril. Respecto al valor de venta, el origen extrazona y el arancel del 35% sugieren un posicionamiento de precio elevado, considerablemente por encima de otros sedanes deportivos de la firma que llegan desde México.