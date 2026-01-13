La costa atlántica sirvió como escenario para confirmar una de las noticias más esperadas por los fanáticos de los autos en Argentina. Durante las acciones de verano en Cariló, Volkswagen mostró un anticipo de lo que será el retorno del Golf GTI al país. La filial local planificó este desembarco para finales de año, concretamente para el mes de diciembre, y promete redefinir el segmento de los "hot hatch" con un producto emblemático.
Volkswagen vuelve a sacar un deportivo muy querido: qué se sabe hasta ahora
La marca Volkswagen confirmó el regreso un nuevo modelo de un deportivo clásico al mercado local. Se trata de la versión más potente de la historia
Si bien la configuración exacta para el mercado local todavía mantiene algunas incógnitas, los datos preliminares generan expectativa. Este GTI apunta a convertirse en la variante más potente comercializada en la historia de este modelo en la región, superando a las versiones que llegaron desde 1995. El vehículo arribará importado directamente desde Alemania, lo que garantiza estándares de calidad europeos, aunque esto impactará en su carga impositiva.
El motor que impulsará al deportivo de Volkswagen
La mecánica es un punto central en este nuevo modelo. Se toma como referencia la configuración que ya existe en Brasil, donde el auto utiliza el probado motor 2.0 turbo de la familia EA888. Este bloque entrega una potencia de 245 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, cifras que permiten una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,1 segundos. La transmisión corre por cuenta de una caja automática de doble embrague y siete marchas, asistida por un bloqueo de diferencial.
A nivel visual, se trata de la actualización de la octava generación, conocida internamente como 8.5. Los rasgos característicos se mantienen intactos con llantas de aleación de 18 pulgadas, las clásicas pinzas de freno en color rojo y tomas de aire frontales de mayor tamaño. La parrilla frontal suma una franja iluminada que integra el logotipo, un detalle moderno que acompaña a los faros con tecnología LED completa.
Equipamiento y tecnología
Puertas adentro, el lanzamiento previsto para fin de año ofrecerá un entorno totalmente digitalizado. El conductor dispondrá de un tablero de instrumentos de 10,2 pulgadas denominado Digital Cockpit Pro. Este sistema trabaja en conjunto con una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con las plataformas de celulares más populares y cargador inductivo.
La seguridad no quedó al margen en la configuración global del vehículo. El equipamiento contempla un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y mantenimiento de carril. Respecto al valor de venta, el origen extrazona y el arancel del 35% sugieren un posicionamiento de precio elevado, considerablemente por encima de otros sedanes deportivos de la firma que llegan desde México.