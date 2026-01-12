El Mitsubishi Pajero es un icónico todoterreno (SUV) de gran tamaño, conocido por su robustez y excelente capacidad fuera de carretera, fabricado por Mitsubishi Motors desde 1982 y comercializado globalmente con diferentes nombres. Justamente, esto fue por la connotación negativa que conlleva en el español la palabra con la que salió a la luz.
Así sería la nueva versión del Mitsubishi Pajero: el modelo 2026 del antiguo todoterreno
El modelo nuevo de esta creación de Mitsubishi Motors es posible gracias a Gemini. ¿Te imaginas a este SUV en las calles?
El Mitsubishi Pajero dejó de fabricarse en 2021, poniendo fin a una carrera en la que se vendieron más de 3,3 millones de unidades en todo el mundo y en la que cosechó un notable palmarés en competiciones como el Rally Dakar. Ahora, muchos confirman que el SUV podría volver a la luz.
La nueva versión del Mitsubishi Pajero
La temporada 2026 podría ser una muy feliz para los más seguidores de Mitsubishi, ya que tanto en Japón como en Norteamérica se dice que la marca prepara una nueva versión de este todoterreno.
Un estilo más sofisticado será el de este nuevo modelo de Mitsubishi Motors, que sigue encerrando varios secretos. Entre ellos, un interior que aspira a ser más lujoso que espartano y simple que, desgraciadamente, nadie ha tenido la posibilidad de ver por ahora.
La altura de la carrocería al suelo no es la típica de un SUV, sino de un modelo con una naturaleza más bruta, con las correspondientes protecciones delantera y trasera y con suficiente recorrido de los amortiguadores.
Hace algo más de un año se supo que Mitsubishi tenía intención de volver a traer el Montero a la vida, después de unos años desaparecido. Aunque permanece escondido, la inteligencia artificial puede crear un modelo basándose en lo último que se vio.
A qué SUV quiere destronar la Mitsubishi Pajero
La Mitsubishi Pajero (o Montero) busca revivir su legado y competir directamente con los grandes todoterrenos icónicos, apuntando a destronar o rivalizar con el Toyota Land Cruiser, el Ford Bronco y el Land Rover Defender.
Toyota ya ha demostrado que el Land Cruiser no tiene por qué ceder a una electrificación más avanzada que la de un simple MHEV, por lo que esta sería una solución posible para la comercialización del nuevo Pajero junto a un potente motor diésel.