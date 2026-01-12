Así sería la nueva versión del Mitsubishi Pajero: el modelo 2026 del antiguo todoterreno

Un estilo más sofisticado será el de este nuevo modelo de Mitsubishi Motors, que sigue encerrando varios secretos. Entre ellos, un interior que aspira a ser más lujoso que espartano y simple que, desgraciadamente, nadie ha tenido la posibilidad de ver por ahora.

La altura de la carrocería al suelo no es la típica de un SUV, sino de un modelo con una naturaleza más bruta, con las correspondientes protecciones delantera y trasera y con suficiente recorrido de los amortiguadores.

mistubishi pajero, suv Así sería lo nuevo de Mitsubishi, según la inteligencia artificial.

Hace algo más de un año se supo que Mitsubishi tenía intención de volver a traer el Montero a la vida, después de unos años desaparecido. Aunque permanece escondido, la inteligencia artificial puede crear un modelo basándose en lo último que se vio.

A qué SUV quiere destronar la Mitsubishi Pajero

La Mitsubishi Pajero (o Montero) busca revivir su legado y competir directamente con los grandes todoterrenos icónicos, apuntando a destronar o rivalizar con el Toyota Land Cruiser, el Ford Bronco y el Land Rover Defender.

Toyota ya ha demostrado que el Land Cruiser no tiene por qué ceder a una electrificación más avanzada que la de un simple MHEV, por lo que esta sería una solución posible para la comercialización del nuevo Pajero junto a un potente motor diésel.