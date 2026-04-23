Volkswagen moderniza su motor y lo prueba en el nuevo Golf

Funcionamiento del sistema híbrido

golf El diseño de la nueva planta motriz instalada en el Golf permite que el vehículo gestione de forma autónoma tres modos de conducción distintos para maximizar la eficiencia energética. Esta capacidad de alternar entre el motor de gasolina y el impulso a batería garantiza que el coche mantenga un rendimiento óptimo tanto en las aceleraciones exigentes de autopista como en el tránsito lento de las grandes ciudades.

La unidad de potencia cuenta con dos motores eléctricos encargados de gestionar el movimiento y la producción de electricidad. Una caja de cambios de una sola marcha y un embrague multidisco controlado electrónicamente coordinan estas piezas. El motor térmico funciona en distintas modalidades según la velocidad que el conductor mantenga en cada momento.

A bajas velocidades, el coche avanza de forma eléctrica con la combustión apagada para ahorrar recursos. Al superar los 60 kilómetros por hora, la máquina principal entra en acción para liderar la tracción del vehículo. Estas transiciones ocurren de manera fluida gracias a la gestión electrónica que Volkswagen implementó en la nueva plataforma.

Modos de conducción disponibles

autos volkswagen Con la llegada de esta propuesta híbrida, el Golf se consolida como el eje central de la estrategia de modernización del fabricante alemán para el presente año. La integración de una batería de iones de litio de última generación bajo el suelo del habitáculo demuestra que es posible mejorar el cuidado ambiental sin sacrificar el espacio interior ni la dinámica de conducción que caracteriza a este vehículo.

El usuario dispone de tres configuraciones denominadas Eco, Comfort y Sport dentro de la cabina. En el modo Eco, el sistema limita la potencia al 70 por ciento para priorizar el ahorro de energía acumulada. Por el contrario, la opción Sport habilita todo el potencial de la tecnología híbrida para obtener una respuesta más ágil.

Este nuevo desarrollo de la marca se posiciona entre las versiones eTSI y los modelos híbridos enchufables GTE. La empresa prometió que esta variante tendrá costos más accesibles y menores emisiones contaminantes. Con este lanzamiento, el motor del fabricante alemán busca liderar un segmento que demanda sencillez y eficiencia sin complicaciones técnicas de carga.