La compañía automotriz Volkswagen anunció de manera oficial la llegada de un innovador sistema de propulsión híbrida. Esta configuración debutará durante el último trimestre del presente año. El objetivo principal de la firma reside en ofrecer una alternativa eficiente para quienes prefieren evitar las estaciones de carga eléctrica externas.
Volkswagen moderniza su motor y lo prueba en el nuevo Golf
Volkswagen presenta un sistema híbrido que no requiere cables para el Golf, optimizando el consumo y el rendimiento del vehículo
Este avance en la tecnología del grupo alemán permite una conducción eléctrica temporal sin depender de enchufes. La base del mecanismo utiliza un propulsor de gasolina turboalimentado que trabaja junto a un generador eléctrico. Dicho esquema busca reducir el gasto de combustible en comparación con las variantes microhíbridas tradicionales que existían previamente en el mercado.
El popular modelo Golf recibió este equipamiento para mejorar su eficiencia en entornos urbanos y carreteras. El sistema almacena la energía en una batería de iones de litio de 1,6 kWh ubicada bajo el suelo del coche. Un mecanismo de recuperación de energía ayuda a mantener la carga durante las desaceleraciones habituales del trayecto.
Funcionamiento del sistema híbrido
La unidad de potencia cuenta con dos motores eléctricos encargados de gestionar el movimiento y la producción de electricidad. Una caja de cambios de una sola marcha y un embrague multidisco controlado electrónicamente coordinan estas piezas. El motor térmico funciona en distintas modalidades según la velocidad que el conductor mantenga en cada momento.
A bajas velocidades, el coche avanza de forma eléctrica con la combustión apagada para ahorrar recursos. Al superar los 60 kilómetros por hora, la máquina principal entra en acción para liderar la tracción del vehículo. Estas transiciones ocurren de manera fluida gracias a la gestión electrónica que Volkswagen implementó en la nueva plataforma.
Modos de conducción disponibles
El usuario dispone de tres configuraciones denominadas Eco, Comfort y Sport dentro de la cabina. En el modo Eco, el sistema limita la potencia al 70 por ciento para priorizar el ahorro de energía acumulada. Por el contrario, la opción Sport habilita todo el potencial de la tecnología híbrida para obtener una respuesta más ágil.
Este nuevo desarrollo de la marca se posiciona entre las versiones eTSI y los modelos híbridos enchufables GTE. La empresa prometió que esta variante tendrá costos más accesibles y menores emisiones contaminantes. Con este lanzamiento, el motor del fabricante alemán busca liderar un segmento que demanda sencillez y eficiencia sin complicaciones técnicas de carga.