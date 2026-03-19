Una marca china se prepara para lanzar una pickup que podría revolucionar el mercado

La industria automotriz asiática acelera sus planes de expansión en América Latina con proyectos que buscan transformar los hábitos de consumo. En este contexto, una nueva pickup de origen asiático comenzó sus etapas de pruebas dinámicas para insertarse en un nicho de mercado que no detiene su crecimiento. La marca BYD lidera esta iniciativa mediante un vehículo que prioriza el confort urbano y la eficiencia tecnológica, alejándose de los esquemas de construcción más tradicionales y pesados.
El proyecto de origen en China utiliza una plataforma monocasco, similar a la que emplean los vehículos de pasajeros modernos. Dicha configuración técnica permite un andar mucho más suave en entornos urbanos y una estabilidad superior en carretera en comparación con las camionetas de chasis de largueros. Esta decisión de ingeniería responde a una tendencia regional donde los usuarios buscan la versatilidad de una caja de carga sin sacrificar la comodidad de un SUV familiar.
La estrategia de BYD para liderar con una nueva pickup
El vehículo, que todavía mantiene su nombre oficial bajo reserva, funcionará como una alternativa de entrada dentro del catálogo del fabricante. Se ubicará en un escalón inferior a la Shark, la camioneta de mayores dimensiones que la marca ya presentó a nivel global. El objetivo principal reside en ofrecer un producto de volumen que pueda traccionar ventas masivas gracias a una relación competitiva entre precio, equipamiento y prestaciones mecánicas de última generación.
La integración de este modelo en los mercados regionales como argentina y Brasil resulta fundamental para el esquema de negocios de la compañía. Se estima que el diseño final guardará una relación estética directa con la línea de utilitarios deportivos Song. Esto implica un habitáculo cargado de componentes digitales, pantallas de gran formato y sistemas de conectividad que caracterizan a las propuestas más recientes de la firma tecnológica.
Especificaciones técnicas y producción en la región
En el apartado mecánico, la unidad contará con el sistema híbrido enchufable denominado DM-i. El conjunto integra un propulsor de combustión interna de 1.5 litros que trabaja en armonía con un motor eléctrico. Según los datos técnicos preliminares, la potencia combinada alcanzará los 230 CV. Esta configuración permite reducir drásticamente el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, puntos que los consumidores valoran cada vez más al momento de renovar su vehículo.
La fabricación de la nueva pickup tendrá lugar en el complejo industrial de Camaçari, ubicado en Brasil. Desde esa planta saldrán las unidades destinadas a abastecer a los diferentes países del Mercosur durante el transcurso de 2026. La producción local favorece la logística y permite adaptar ciertos componentes, como el sistema de combustible, para que funcionen de manera óptima con los estándares energéticos presentes en China y Sudamérica.