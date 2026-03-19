Una marca china se prepara para lanzar una pickup que podría revolucionar el mercado

Byd pickupbrasil La pickup podría llegar al mercado latinoamericano este año.

La integración de este modelo en los mercados regionales como argentina y Brasil resulta fundamental para el esquema de negocios de la compañía. Se estima que el diseño final guardará una relación estética directa con la línea de utilitarios deportivos Song. Esto implica un habitáculo cargado de componentes digitales, pantallas de gran formato y sistemas de conectividad que caracterizan a las propuestas más recientes de la firma tecnológica.

Especificaciones técnicas y producción en la región

En el apartado mecánico, la unidad contará con el sistema híbrido enchufable denominado DM-i. El conjunto integra un propulsor de combustión interna de 1.5 litros que trabaja en armonía con un motor eléctrico. Según los datos técnicos preliminares, la potencia combinada alcanzará los 230 CV. Esta configuración permite reducir drásticamente el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, puntos que los consumidores valoran cada vez más al momento de renovar su vehículo.

La fabricación de la nueva pickup tendrá lugar en el complejo industrial de Camaçari, ubicado en Brasil. Desde esa planta saldrán las unidades destinadas a abastecer a los diferentes países del Mercosur durante el transcurso de 2026. La producción local favorece la logística y permite adaptar ciertos componentes, como el sistema de combustible, para que funcionen de manera óptima con los estándares energéticos presentes en China y Sudamérica.