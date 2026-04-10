Toyota presentó el auto eléctrico SUV más económico: el precio es increíble

Auto electrico bz3x toyota 4 Por dentro, así se ve el nuevo auto eléctrico de Toyota.

En cuanto al rendimiento, el vehículo ofrece una potencia de 204 CV y permite a los usuarios elegir entre tres niveles de batería según sus necesidades de autonomía:

Batería de 50 kWh: autonomía estimada de 430 km.

autonomía estimada de 430 km. Batería de 58 kWh: autonomía estimada de 530 km.

autonomía estimada de 530 km. Batería de 69 kWh: autonomía estimada de 620 km.

En cuanto a la seguridad, las versiones superiores (desde 20.700 dólares) incorporan el sistema Momenta 5.0, que incluye 25 asistencias inteligentes a la conducción (ADAS), como piloto automático y estacionamiento remoto.

Auto electrico bz3x toyota 2 El auto eléctrico de Toyota tiene tres niveles de batería para administrar su autonomía.

El lanzamiento se suma a otra reciente propuesta como la de la nueva Toyota Hilux con motor eléctrico.

Auto eléctrico de Toyota: un éxito de ventas inmediato

El bZ3X utiliza la plataforma AEP 3.0, una arquitectura compartida que ha demostrado gran eficiencia en el mercado asiático y que despierta rumores sobre un posible desembarco en Europa. La recepción del público ha sido contundente: Toyota informó que recibió más de 10.000 pedidos en apenas una hora de preventa.

Este modelo no solo representa un cambio en la estrategia de precios de la firma japonesa, sino también una adaptación total a las demandas del usuario moderno, combinando tecnología inteligente con un valor de mercado sumamente competitivo.

Fuente: La Nacion.