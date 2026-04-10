Toyota presentó el auto eléctrico SUV más económico: el precio es increíble

Toyota ha dado un golpe de efecto en el competitivo mercado de China con el lanzamiento del bZ3X, un auto eléctrico SUV de cinco plazas que se posiciona como el vehículo eléctrico más económico en la historia de la compañía. Con un precio de salida de ¥110.000 (aproximadamente 15.000 dólares), este modelo llega para democratizar la movilidad sustentable. Su costo el 30% menos que el actual sedán bZ3.
Este lanzamiento es fruto de la alianza GAC-Toyota, una sociedad que opera en China desde 2004. El bZ3X se ubica en el segmento C, y ofrece un equilibrio ideal entre dimensiones robustas y maniobrabilidad urbana, con un largo de 4,6 metros y una distancia entre ejes de 2,765 metros que garantiza comodidad interior.
Auto eléctrico de Toyota: tecnología y autonomía
A diferencia de otros modelos globales de la marca, el bZ3X apuesta por un diseño minimalista y futurista. En su interior, el protagonismo absoluto se lo lleva una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y la ausencia casi total de botones físicos, reemplazados por controles táctiles y comandos de voz. Además, destaca por su versatilidad: los asientos son totalmente rebatibles, permitiendo un área de carga de casi tres metros de largo.
En cuanto al rendimiento, el vehículo ofrece una potencia de 204 CV y permite a los usuarios elegir entre tres niveles de batería según sus necesidades de autonomía:
- Batería de 50 kWh: autonomía estimada de 430 km.
- Batería de 58 kWh: autonomía estimada de 530 km.
- Batería de 69 kWh: autonomía estimada de 620 km.
En cuanto a la seguridad, las versiones superiores (desde 20.700 dólares) incorporan el sistema Momenta 5.0, que incluye 25 asistencias inteligentes a la conducción (ADAS), como piloto automático y estacionamiento remoto.
El lanzamiento se suma a otra reciente propuesta como la de la nueva Toyota Hilux con motor eléctrico.
Auto eléctrico de Toyota: un éxito de ventas inmediato
El bZ3X utiliza la plataforma AEP 3.0, una arquitectura compartida que ha demostrado gran eficiencia en el mercado asiático y que despierta rumores sobre un posible desembarco en Europa. La recepción del público ha sido contundente: Toyota informó que recibió más de 10.000 pedidos en apenas una hora de preventa.
Este modelo no solo representa un cambio en la estrategia de precios de la firma japonesa, sino también una adaptación total a las demandas del usuario moderno, combinando tecnología inteligente con un valor de mercado sumamente competitivo.
Fuente: La Nacion.