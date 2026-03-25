Suzuki trae nuevamente a Argentina un clásico moderno

El regreso de la marca Suzuki al segmento de los vehículos compactos en Argentina genera una gran expectativa entre los entusiastas del sector. El Grupo Inchcape, responsable de la representación de la firma japonesa en el país, inició recientemente el proceso de reserva para la cuarta generación de un clásico indiscutido de las calles. Este nuevo lanzamiento marca un hito para la compañía, ya que introduce por primera vez una variante con tecnología de hibridación ligera en el mercado local.
La propuesta comercial para este auto contempla dos niveles de equipamiento diferenciados principalmente por su transmisión. El Swift Hybrid GLX con caja manual de cinco marchas tiene un precio de 20.900 dólares, mientras que la opción equipada con una transmisión automática del tipo CVT alcanza los 22.900 dólares. Ambas alternativas mantienen la tracción delantera y buscan posicionarse competitivamente dentro del Segmento B, aprovechando los beneficios fiscales vigentes para motorizaciones electrificadas.
Características del nuevo Suzuki Swift
La planta motriz de este modelo consiste en un motor naftero de 1.2 litros y tres cilindros que entrega 80 caballos de potencia. Este conjunto mecánico recibe el apoyo de un sistema "híbrido suave" integrado por una batería de 12 voltios, lo cual optimiza la eficiencia general del consumo. En cuanto a la seguridad, el equipamiento de serie incluye seis airbags y una serie de asistencias a la conducción de avanzada, entre las que destacan el frenado autónomo de emergencia y el control de crucero adaptativo.
El ingreso de estas unidades al país responde a un cupo específico para vehículos con tecnologías sustentables, lo cual permite que el modelo tribute un 0% de aranceles aduaneros. El importador confirmó la adjudicación de 480 unidades para el año 2025, mientras que para el 2026 el cupo asciende a 1.093 vehículos. Estas cifras se repartirán entre el Swift y el modelo Across, cuya llegada está programada para una etapa posterior.
Detalles de equipamiento
A nivel estético y funcional, el Swift Hybrid GLX incorpora de fábrica llantas de 15 pulgadas y una dotación tecnológica orientada al confort. El diseño mantiene la esencia de un clásico pero adapta sus líneas a los estándares actuales de la industria global. Las primeras entregas a los clientes que realicen la reserva durante este periodo de preventa están previstas para mediados del mes de abril, momento en que se realizará el evento oficial de presentación.
La llegada de este auto representa una alternativa valorada por quienes buscan eficiencia y seguridad en un formato compacto. Las especificaciones indican que el valor de importación declarado permitió acceder a beneficios impositivos que se reflejan en el precio final al público. De esta manera, Suzuki refuerza su catálogo en la región con un producto que combina una trayectoria reconocida con las exigencias mecánicas contemporáneas.