Suzuki trae nuevamente a Argentina un clásico moderno

El ingreso de estas unidades al país responde a un cupo específico para vehículos con tecnologías sustentables, lo cual permite que el modelo tribute un 0% de aranceles aduaneros. El importador confirmó la adjudicación de 480 unidades para el año 2025, mientras que para el 2026 el cupo asciende a 1.093 vehículos. Estas cifras se repartirán entre el Swift y el modelo Across, cuya llegada está programada para una etapa posterior.

Detalles de equipamiento

swift hybrid Este nuevo Swift puede ser una sorpresa en el segmento.

A nivel estético y funcional, el Swift Hybrid GLX incorpora de fábrica llantas de 15 pulgadas y una dotación tecnológica orientada al confort. El diseño mantiene la esencia de un clásico pero adapta sus líneas a los estándares actuales de la industria global. Las primeras entregas a los clientes que realicen la reserva durante este periodo de preventa están previstas para mediados del mes de abril, momento en que se realizará el evento oficial de presentación.

La llegada de este auto representa una alternativa valorada por quienes buscan eficiencia y seguridad en un formato compacto. Las especificaciones indican que el valor de importación declarado permitió acceder a beneficios impositivos que se reflejan en el precio final al público. De esta manera, Suzuki refuerza su catálogo en la región con un producto que combina una trayectoria reconocida con las exigencias mecánicas contemporáneas.