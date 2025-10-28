Qué significa que la luz de giro del auto suene más rápido y por qué es un problema

Este problema en tu auto debe solucionarse de inmediato, ya que compromete la seguridad al no indicar correctamente tu dirección y, como si fuera poco, también es motivo de multa por parte de las autoridades.

Otro de los problemas que puede reflejarse de esta manera es una mala conexión en el circuito o un problema con el relé que provoca un voltaje incorrecto, haciendo que el circuito del auto se abra y cierre más rápido.

Si has sustituido los focos tradicionales por LED, puede ser necesario un relé o resistencia específica para LED para que el guiñe del auto parpadee a un ritmo correcto.

auto, luz de giro La luz de giro del auto sonará más rápido ante un foco quemado.

En el caso de que hayas cambiado la bombilla y el problema continúa o sospechas que es un fallo eléctrico más complejo, es recomendable llevar el auto a un taller para que un profesional revise las conexiones, el relé o la instalación.

Cómo dejar relucientes los faros del auto

Para dejar relucientes los faros del auto, primero límpialos y luego aplica pasta de dientes o una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre, frotando con un paño. Si la opacidad es severa, se puede usar un kit de restaurador de faros con lijas finas y pulimento. Con la mezcla, el paso a paso es el que se muestra a continuación: