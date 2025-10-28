Qué significa que la luz de giro del auto suene más rápido y por qué es un problema

A la hora de tener y mantener un auto, es importante saber reconocer todos y cada uno de los problemas que pueden presentarse en el ejemplar. En este sentido, hay uno que es muy frecuente y que desconcierta a la gran mayoría de los conductores.
Tiene que ver con la intermitencia de la luz de giro, también conocida como guiñe. En ocasiones, la misma puede parpadear más rápido de lo normal, lo que significa un problema.
Qué significa que la luz de giro del auto suene más rápido
Que el guiño del auto suene más rápido significa que una de las bombillas del intermitente está fundida o hay un problema en el circuito eléctrico.
Este problema en tu auto debe solucionarse de inmediato, ya que compromete la seguridad al no indicar correctamente tu dirección y, como si fuera poco, también es motivo de multa por parte de las autoridades.
Otro de los problemas que puede reflejarse de esta manera es una mala conexión en el circuito o un problema con el relé que provoca un voltaje incorrecto, haciendo que el circuito del auto se abra y cierre más rápido.
Si has sustituido los focos tradicionales por LED, puede ser necesario un relé o resistencia específica para LED para que el guiñe del auto parpadee a un ritmo correcto.
En el caso de que hayas cambiado la bombilla y el problema continúa o sospechas que es un fallo eléctrico más complejo, es recomendable llevar el auto a un taller para que un profesional revise las conexiones, el relé o la instalación.
Cómo dejar relucientes los faros del auto
Para dejar relucientes los faros del auto, primero límpialos y luego aplica pasta de dientes o una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre, frotando con un paño. Si la opacidad es severa, se puede usar un kit de restaurador de faros con lijas finas y pulimento. Con la mezcla, el paso a paso es el que se muestra a continuación:
- Limpia los faros.
- Haz una pasta espesa mezclando dos partes de vinagre por una de bicarbonato de sodio.
- Humedece un paño de microfibra limpio en la mezcla y frota el faro con movimientos circulares durante 3 a 5 minutos.
- Enjuaga y seca los faros.