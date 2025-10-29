La motorhome para ir de campamento con todas las comodidades y hasta con el gato

Forest River presenta una motorhome que rompe moldes. El modelo Alita 22NFT de su marca East to West llega para quienes buscan comodidad y funcionalidad en un vehículo compacto, ideal para una escapada de campamento sin renunciar a nada.
Esta casa rodante se monta sobre un chasis Ford 350 Transit con tracción total. Un motor V6 EcoBoost de 3.5 litros le da vida con sus 310 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de diez velocidades. Mide 7,3 metros de largo y, a pesar de no tener extensiones laterales, su interior se siente sorprendentemente grande.
Un interior que se transforma
El gran atractivo de esta motorhome está en su parte trasera. Aquí, un mismo espacio cumple tres funciones distintas. Durante el día, funciona como una oficina móvil con escritorio. Para la noche, una cama tamaño queen desciende del techo de forma suave y silenciosa, convirtiendo el área en un dormitorio.
Con la cama guardada, el espacio disponible es enorme. Esto permite usar la zona como un garaje para llevar un par de bicicletas, kayaks u otro equipo deportivo. Una casa rodante pensada para aventureros modernos que no quieren dejar sus pasatiempos en casa.
La cocina es otro punto fuerte para la vida de campamento. Incluye un microondas de convección, una placa de inducción portátil, un gran fregadero de acero inoxidable y un refrigerador de 170 litros. Todo está integrado en un mueble con acabados de estilo residencial y encimeras de superficie sólida.
Para mayor comodidad, el baño es completo y seco, un lujo en vehículos de este tamaño. Ofrece una ducha de una pieza, un inodoro de porcelana y un pequeño tocador con lavabo y espacio de almacenamiento. Una puerta corrediza proporciona la privacidad necesaria en esta motorhome.
Equipamiento y detalles a tener en cuenta
El equipamiento estándar de esta casa rodante es muy completo. Viene con una unidad de aire acondicionado de 15,000 BTU, un calefactor, un calentador de agua instantáneo y cámaras de visión lateral y trasera. Además, la preparación para la aventura está garantizada.
Para quienes disfrutan los datos técnicos, esta motorhome tiene varias especificaciones interesantes que la distinguen:
- Chasis: Ford 350 Transit con tracción total (AWD).
- Motor: V6 EcoBoost de 3.5 litros con 310 hp.
- Longitud total: 7,3 metros (24 pies).
- Cama trasera: Queen, con sistema de elevación.
- Refrigerador: 170 litros (6 pies cúbicos).
- Energía solar: 200W en el techo.
Pensando en la autonomía, la energía no es un problema durante el campamento. Además de los paneles solares, el vehículo incluye un generador de gas licuado de petróleo (GLP).
El vehículo presentado es un prototipo casi terminado, por lo que algunos detalles podrían cambiar en la versión final de producción.