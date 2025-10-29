La motorhome para ir de campamento con todas las comodidades y hasta con el gato

Con la cama guardada, el espacio disponible es enorme. Esto permite usar la zona como un garaje para llevar un par de bicicletas, kayaks u otro equipo deportivo. Una casa rodante pensada para aventureros modernos que no quieren dejar sus pasatiempos en casa.

casa rodante motorhome El diseño de esta motorhome es atemporal, por lo que la podremos disfrutar por años.

La cocina es otro punto fuerte para la vida de campamento. Incluye un microondas de convección, una placa de inducción portátil, un gran fregadero de acero inoxidable y un refrigerador de 170 litros. Todo está integrado en un mueble con acabados de estilo residencial y encimeras de superficie sólida.

Para mayor comodidad, el baño es completo y seco, un lujo en vehículos de este tamaño. Ofrece una ducha de una pieza, un inodoro de porcelana y un pequeño tocador con lavabo y espacio de almacenamiento. Una puerta corrediza proporciona la privacidad necesaria en esta motorhome.

Equipamiento y detalles a tener en cuenta

cama de gato Quienes diseñaron esta motorhome pensaron en todo: tiene hasta espacio para los gatos.

El equipamiento estándar de esta casa rodante es muy completo. Viene con una unidad de aire acondicionado de 15,000 BTU, un calefactor, un calentador de agua instantáneo y cámaras de visión lateral y trasera. Además, la preparación para la aventura está garantizada.

Para quienes disfrutan los datos técnicos, esta motorhome tiene varias especificaciones interesantes que la distinguen:

Chasis: Ford 350 Transit con tracción total (AWD).

Ford 350 Transit con tracción total (AWD). Motor: V6 EcoBoost de 3.5 litros con 310 hp.

V6 EcoBoost de 3.5 litros con 310 hp. Longitud total: 7,3 metros (24 pies).

7,3 metros (24 pies). Cama trasera: Queen, con sistema de elevación.

Queen, con sistema de elevación. Refrigerador: 170 litros (6 pies cúbicos).

170 litros (6 pies cúbicos). Energía solar: 200W en el techo.

Pensando en la autonomía, la energía no es un problema durante el campamento. Además de los paneles solares, el vehículo incluye un generador de gas licuado de petróleo (GLP).

El vehículo presentado es un prototipo casi terminado, por lo que algunos detalles podrían cambiar en la versión final de producción.