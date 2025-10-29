Así sería la nueva versión del Chevrolet Lumina: el modelo 2025 del histórico sedán

La fluidez de sus líneas laterales no solo contribuye a una estética premium y elegante, sino que también mejora drásticamente su aerodinámica, optimizando la eficiencia de combustible y reduciendo el ruido del viento en el habitáculo del auto. Las llantas del mismo son de diseño exclusivo de 19 o 20 pulgadas, que refuerzan su carácter de sedán.

Bajo el capó, el Chevrolet Lumina 2025 abandona los motores V6 de la era original para adoptar las soluciones de propulsión de alta eficiencia de la compañía. La versión estándar incorpora un motor Turbo de 2.0 litros de inyección directa, acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades, que ofrece un equilibrio excelente entre rendimiento y economía.

chevrolet, auto Así sería el Chevrolet Lumina, según la inteligencia artificial.

En materia de seguridad, y fiel a los estándares de Chevrolet, este auto incluye el paquete completo de tecnologías de seguridad activa Chevrolet Safety Assist con, por ejemplo, frenado automático de emergencia.

El interior de este auto, un lujo

El interior del Chevrolet Lumina 2025 es un salto generacional en lujo y tecnología. El tablero está dominado por un panel digital integrado que incluye una pantalla de infoentretenimiento táctil de 13.4 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital configurable de 12 pulgadas.

Como sucede con varios autos Chevrolet, este auto proporciona acceso nativo a Google Maps, Google Assistant y la tienda de aplicaciones. En definitiva, este viejo sedán llega para darle vida a un ejemplar que fue un éxito mixto.