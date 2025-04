Honda apunta contra Ford con una pickup que los fanáticos esperan hace años

Las medidas generales también experimentarán un incremento notable. La caja de carga extendida y una cabina más alta maximizarán tanto el espacio para pasajeros como la capacidad de transporte de cargas voluminosas, aspectos fundamentales en este tipo de pickup de trabajo.

Bajo el capó, los ingenieros de Honda implementarán dos opciones mecánicas. Por un lado, un V6 turboalimentado que priorizará eficiencia y potencia, mientras que la verdadera revolución llegaría con un motor V8 diésel que permitiría competir de igual a igual con las ofertas americanas en términos de torque y capacidad de remolque.

La cabina reflejará la apuesta dual de Honda: materiales resistentes para soportar el uso intensivo propio de una herramienta de trabajo, pero sin renunciar al confort y la tecnología que caracterizan a la marca.

La decisión de Honda implica importantes inversiones en investigación y desarrollo de una plataforma nueva. Los analistas consideran que la apuesta puede resultar rentable considerando los márgenes de ganancia que ofrecen las pickup pesadas en el mercado actual.

El principal reto será convencer a los usuarios tradicionales de Ford, Chevrolet y Ram, marcas con décadas de experiencia en el segmento. "Los compradores de camionetas pesadas valoran la tradición y la trayectoria probada", explica Carlos Martínez, especialista en mercado automotriz.

La personalización jugará un papel crucial en la estrategia comercial. La pickup ofrecerá una amplia gama de colores que van desde rojos intensos hasta negros elegantes, además de múltiples niveles de equipamiento que abarcarán desde versiones básicas hasta configuraciones premium con acabados de lujo.

Los paquetes especiales incluirán opciones para uso todoterreno con protectores de bajos y suspensiones reforzadas, así como equipamiento específico para remolque con controladores de frenos para tráileres, características que destacan en esta camioneta con sistemas avanzados de asistencia.

Embed - New 2026 Honda Ridgeline HD - First Ever Heavy Duty Honda Pick-Up Truck