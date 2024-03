Ford F-550, la súper pick up que carga más de 5 toneladas y tiene motor de camión

En el mercado automotriz norteamericano, donde reinan las súper pick up, la Ford F-550 se comercializa en tres diferentes versiones: XL, XLT y Lariat. La última es la más equipada y única disponible con carrocería cabina doble, además de venir solo con el chasis, es decir, "pelada", por lo que el cliente puede optar por colocar el tipo de caja de carga que necesite.

Para ofrecer un producto atractivo, una empresa norteamericana aprovechó el modelo y decidió colocarle una caja de carga similar a la que se puede encontrar en una las Serie F más pequeñas, por ejemplo. De esta forma convirtieron a la F-550 es una súper pick up que a simple vista impresiona.

Así es la súper pick up de Ford

En los mercados norteamericanos, la principal función de esta súper pick up es remolcar todo lo que uno se pueda imaginar y no exigir demasiado la caja de carga. Es por eso que el resultado final sorprende ya que el look exterior de la super pick up es realmente imponente y no tiene nada que envidiarle a un modelo de fábrica.

Desde la compañía responsable de las modificaciones realizadas, aseguraron que la F-550 recibió una serie de refuerzos en la suspensión y el chasis para poder soportar el peso. Además, indicaron que uno de sus clientes ya utilizó la súper pick up para transportar una carga de 2 toneladas y remolcar al mismo tiempo un bote de 8,5 metros de largo y unas 4,5 toneladas de peso, indica transportemundial.com.ar

Es importante indicar que estas capacidades no están siendo utilizadas a tope, ya que ésta súper pick up puede cargar con hasta unos 5.750 kilos y remolcar hasta 8.400 kg, o bien 15.500 kg sumándole un sistema de acople tipo quinta rueda, como utilizan los camiones, para llevar un semirremolque como un motorhome.

Esta posibilidad se puede concretar a partir de sus dos configuraciones de motores utilizadas en toda la línea Súper Duty de la Serie F. De esta manera se puede encontrar el anticuado V8 turbodiésel de 7.3 litros, y el moderno y poderoso V8 6.7 turbodiésel Power Stroke, que declara unos 482 CV, aunque lo más poderoso en este sentido es el torque, de ¡1.050 libras pie!, nada menos que 1.424 Nm.

Todo lo sorprendente no termina ahí. Porque la transmisión es la conocida automática de 10 velocidades que ofrece varios modos de manejo que modifican los parámetros y también de la tracción, que es enviada a ambos trenes siendo el posterior uno de eje dual para soportar tanta carga.

En definitiva, se trata de una súper pick up pensada para transportar cargas importantes, pero sin dejar de lado el confort para los ocupantes, con un habitáculo espacioso y cómodo, sumado a una importante dotación de seguridad y tecnología.

