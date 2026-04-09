Esta es la batería para autos más vendida de MercadoLibre: cuánto sale

El mercado de repuestos para vehículos muestra una tendencia clara hacia la compra de componentes con alta durabilidad. Actualmente, conocer la batería que compramos y qué características posee son datos esenciales para los conductores. El producto de la marca Volta de 75 Ah encabeza las listas de ventas en Mercado Libre. El artículo cuesta $89.990 de contado.
La preferencia de los usuarios por este acumulador responde a su versatilidad y buen funcionamiento. Al poseer un voltaje de 12V, el repuesto sirve para una gran cantidad de modelos de marcas como Ford, Volkswagen o Fiat. Los compradores valoran la potencia que entrega al momento del arranque, lo que brinda una seguridad superior frente a otras opciones del mercado.
Detalles de la batería más vendida de MercadoLibre
Este equipo posee características específicas que aseguran su durabilidad y un flujo eléctrico estable. Al revisar las propiedades de esta batería, aparecen los siguientes datos:
- Capacidad nominal: 75 Ah
- Potencia de arranque en frío (CCA): 490 A
- Voltaje de trabajo: 12V
- Tecnología: ácido-plomo
- Peso: 13 kg
- Medidas: 27.5 cm de largo, 17.5 cm de ancho y 17.5 cm de alto
La fabricación de este acumulador emplea materiales que extienden la utilidad de sus placas internas. Su configuración técnica permite que el producto sea apto para autos compactos o camionetas que necesiten energía constante.
Opiniones favorables
Los usuarios que compraron el producto expresaron su satisfacción con el desempeño inmediato del equipo. Un comprador mencionó que el auto arrancó al momento de colocar la pieza y calificó la experiencia como excelente. Otro testimonio destacó la resistencia de la carga, ya que olvidó las luces encendidas durante casi una hora y el vehículo respondió perfectamente al encenderlo.
La comunidad también resaltó la relación entre el precio y la calidad del material. Algunas personas indicaron que, a pesar de no ser una marca tan famosa, el funcionamiento resultó impecable.