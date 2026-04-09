Esta es la batería para autos más vendida de MercadoLibre: cuánto sale

Capacidad nominal: 75 Ah

Potencia de arranque en frío (CCA): 490 A

Voltaje de trabajo: 12V

Tecnología: ácido-plomo

Peso: 13 kg

Medidas: 27.5 cm de largo, 17.5 cm de ancho y 17.5 cm de alto

volta Con un precio de 89 mil pesos, esta batería es una buena opción para quienes tienen un presupuesto ajustado.

La fabricación de este acumulador emplea materiales que extienden la utilidad de sus placas internas. Su configuración técnica permite que el producto sea apto para autos compactos o camionetas que necesiten energía constante.

Opiniones favorables

Los usuarios que compraron el producto expresaron su satisfacción con el desempeño inmediato del equipo. Un comprador mencionó que el auto arrancó al momento de colocar la pieza y calificó la experiencia como excelente. Otro testimonio destacó la resistencia de la carga, ya que olvidó las luces encendidas durante casi una hora y el vehículo respondió perfectamente al encenderlo.

La comunidad también resaltó la relación entre el precio y la calidad del material. Algunas personas indicaron que, a pesar de no ser una marca tan famosa, el funcionamiento resultó impecable.