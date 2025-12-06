El traspié de Kia con su nueva pickup: intentó destronar a la Toyota Hilux y no pudo

tasman kia Los australianos no apoyaron el ambicioso proyecto de Kia.

A pesar de que las versiones más caras, como la X-Pro, andan bien, el problema de Kia está en los modelos más accesibles. "Vemos dónde estamos fallando. Vemos cómo les va a nuestros autos de la serie X y los precios en los que se ubican, les va relativamente bien", señaló Piccoli, según CarExpert. Reconoció la existencia de un vacío en la línea S, que no consigue "la parte justa" del mercado, lugar donde otras marcas consiguen un gran volumen.

Piccoli destacó que una de las razones de las lentas ventas de los modelos más baratos fue que a la gama le faltó la mezcla correcta de productos para flotas. La empresa ya trabaja para corregir esta situación, buscando mejorar su oferta para este tipo de compradores.

El Tasman no pisará suelo estadounidense

Kia también confirmó que, por el momento, no tiene planes de llevar la Tasman a Estados Unidos, pero podría llegar a la Argentina en 2026. La principal causa de esto es la conocida "Impuesto al Pollo", un arancel del 25% que Estados Unidos impuso a las pickup importadas desde 1964. La Tasman se fabrica en Corea del Sur. Para poder venderla en Norteamérica, Kia debería construirla en ese continente, y eso sin contar los costos para cumplir con las normas de seguridad y emisiones de Estados Unidos.

Aun así, la empresa tiene intenciones de meterse en el segmento de camionetas medianas en Estados Unidos. Durante el Día del Inversor CEO de 2025, la marca anunció que desarrollará una pickup eléctrica para este país. Esperan vender unas 90.000 unidades al año.

El plan, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento. La marca ofreció grandes incentivos para vender los vehículos eléctricos que ya tiene en el país. Además, debido a los aranceles, Kia retiró el lanzamiento del EV4 de Estados Unidos de forma indefinida. El vicepresidente de marketing de Kia América, Russell Wager, dijo a Car and Driver que la marca podría reconsiderar su plan de introducir una camioneta eléctrica allí.

kia tasman argentina Esta pickup podría llegar a Argentina en 2026, pero no se venderá en Estados Unidos.

"Tenemos una gran cartera de vehículos eléctricos que están a la venta en muchos otros lugares del mundo entre los que podríamos elegir", comentó Wager. Insistió en que solo necesitan una resolución sobre el tema y que el mercado estadounidense, además, manifieste su deseo por estos modelos.

Si Kia decide cancelar el proyecto de la camioneta eléctrica, podría usar la nueva plataforma de chasis independiente de Hyundai para construir una camioneta de combustión o híbrida. Este vehículo llegaría antes del final de la década y quizás contaría con tecnología EV de rango extendido, lo que resultaría más atractivo para los compradores de ese país, que aprecian la versatilidad de la Toyota Hilux.